東京スカパラダイスオーケストラが7月27日にニューシングル「Free Free Free feat.幾田りら」をリリースする。

「Free Free Free feat.幾田りら」はNARGO(Trumpet)が作曲、谷中敦(Baritone Sax)が作詞を担当した楽曲で、今回のコラボについて谷中は「幾田りらさんの時代の声とも言うべき歌唱に、純粋に音楽的な刺激を沢山受けました。天真爛漫かつ品性溢れる彼女はとにかく魅力的でした」とコメント。また幾田は「東京スカパラダイスオーケストラの皆さんの放つ、輝かしく大人なグルーヴの中で、心のままに歌わせていただきました。その他にも新たな挑戦が沢山詰まったコラボになっています」と語っている。

シングルの仕様はCD+Blu-ray盤とCD ONLY盤の2形態が用意される。CDには「Free Free Free feat.幾田りら」と同楽曲のインストバージョンのほか、「VIVA LA ROCK 2022」でライブ初披露された「サボタージュ(VS. ALI)」と、現在開催中の全国ツアー「BEST OF LUCK」からメドレーのライブ音源を収録。Blu-rayには「Free Free Free feat.幾田りら」のミュージックビデオに加えて、CDに音源が収録されている「サボタージュ(VS. ALI)」とメドレーのライブ映像が収められる。

谷中敦(東京スカパラダイスオーケストラ) コメント

幾田りらさんの時代の声とも言うべき歌唱に、純粋に音楽的な刺激を沢山受けました。天真爛漫かつ品性溢れる彼女はとにかく魅力的でした。リハーサルで間近で御一緒させて頂いて非常に驚いたのは、彼女が渾身の力で歌ってくれたことです。自分はあの正確無比なヴォーカルは小さな声で丹念に紡ぎ上げられていると勝手に勘違いしていたのです。その驚きを胸に歌詞の最後の仕上げをさせて頂きました。テーマは「希求」です。本当の自分は「何に興味を持っていたのか」を忘れるほどに、情報豊かな時代の中で、我々の脳は情報を精査するためにどんどん分析的に発達していく一方です。だからこそ直感的に好きになったり、直感的な驚きを以て幸せを享受することを大切にしたいと自分は考えます。長く続いたコロナ禍の世界からの脱却を、ずっと我慢してきた幸せを一気に取り返すように、心弾ませて、みんな一緒に未来へ向かっていきたいです。「希求」はみんなの無意識の中にあります。



「何故かみんなが明日が来ると信じてること自体が希望なんだ」(歌詞抜粋)



この大変な世の中で、お互いを信じて生きることを大切にしていけたら、と願ってやみません。

幾田りら コメント

「Free Free Free」を初めて聴かせていただいた時、大きな花火が打ち上がった時のような豪快さと、それでいて胸にすっと降りてくる心地の良い音作りに、心も身体も痺れまくりだったのを覚えています。東京スカパラダイスオーケストラの皆さんの放つ、輝かしく大人なグルーヴの中で、心のままに歌わせていただきました。その他にも新たな挑戦が沢山詰まったコラボになっています。是非隅々まで、楽しんでいただきたいです!

東京スカパラダイスオーケストラ「Free Free Free feat.幾田りら」収録内容

CD

01. Free Free Free feat.幾田りら

02. サボタージュ(VS. ALI)[from VIVA LA ROCK 2022]

03. トーキョースカメドレー 2022 " BEST OF LUCK Special " Live at 福岡市民会館 [from TOUR 2022 「BEST OF LUCK」]

04. Free Free Free -Instrumental-

Blu-ray(CD+Blu-ray盤のみ)

Music Video

・Free Free Free feat.幾田りら

LIVE映像

・サボタージュ(VS. ALI) [from VIVA LA ROCK 2022]

・トーキョースカメドレー 2022 " BEST OF LUCK Special " Live at 福岡市民会館 [from TOUR 2022 「BEST OF LUCK」]