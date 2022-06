竹内まりやのアルバム「Quiet Life」の30周年記念盤が8月31日にCDとアナログ盤でリリースされる。

「Quiet Life」は1992年10月に発表された竹内にとって通算8枚目のオリジナルアルバム。「家に帰ろう(マイ・スイート・ホーム)」や「マンハッタン・キス」「告白」「幸せの探し方」「シングル・アゲイン」などヒット曲を収録した本作はミリオンセラーを記録した。

30周年記念盤では最新リマスターを施した音源を収録。CDにはボーナストラックが複数収められる。さらに竹内、山下達郎、音楽評論家の能地祐子によるライナーノートも収録される。

竹内まりや「Quiet Life(30th Anniversary Edition)」収録曲

01. 家に帰ろう(マイ・スイート・ホーム)

02. マンハッタン・キス

03. Forever Friends

04. COOL DOWN

05. After Years

06. THE CHRISTMAS SONG

07. 告白

08. コンビニ・ラヴァー

09. ロンサム・シーズン

10. 幸せの探し方

11. シングル・アゲイン

12. Quiet Life

※CDのみボーナストラック収録予定