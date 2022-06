ONE OK ROCKの約3年半ぶりのニューアルバム「Luxury Disease」が9月9日にリリースされる。

2007年リリースの1stアルバム「ゼイタクビョウ」を彷彿とさせるタイトルの本作には、本日6月24日に先行シングルとしてリリースされた「Save Yourself」を含む全15曲を収録予定。数多くのロックの名盤を手がけてきたロブ・カヴァロがアルバム全体のプロデュースを担当した。

アルバムの初回限定盤には、スタジオでのセッションの映像を収録した特典DVDが付属。また輸入盤・International Versionは英語詞を中心とした内容となっており、「Save Yourself」「Vandalize」「Let Me Let You Go」「Prove」「Mad World」「Renegades」「Wonder」は国内盤とは異なるバージョンとなっている。

なお先行シングル「Save Yourself」は大谷翔平選手が出演するセイコー「プロスペックス」のCMソングとして本日よりオンエアされており、YouTubeでは本日21:00にミュージックビデオがプレミア公開される予定。その直前の20:30からはメンバー4人が生配信を行う。

ONE OK ROCK 「Luxury Disease」収録曲

国内盤

1. Save Yourself

2. Neon

3. Vandalize

4. When They Turn the Lights On

5. Let Me Let You Go

6. So Far Gone

7. Prove

8. Mad World

9. Free Them feat. Teddy Swims

10. Renegades

11. Outta Sight

12. Your Tears are Mine

13. Wonder

14. Broken Heart of Gold

15. Gravity

輸入盤・International Version

01. Save Yourself

02. Neon

03. Vandalize

04. When They Turn the Lights On

05. Let Me Let You Go

06. So Far Gone

07. Prove

08. Mad World

09. Free Them feat. Teddy Swims

10. Renegades

11. Outta Sight

12. Your Tears are Mine

13. Wonder(BONUS TRACK)