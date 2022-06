ガンズ・アンド・ローゼズの来日公演が決定。11月5日(土)、6日(日)にさいたまスーパーアリーナで開催される。

【画像を見る】ガンズ・アンド・ローゼズ、「世界で最も危険なバンド」のブレイク前夜(写真ギャラリー)

現在ツアー中のガンズ。デビュー盤『Appetite For Destruction』からの「Welcome To The Jungle」や「Paradise City」、映画「ソー:ラブ&サンダー」でも話題の「Sweet Child OMine」に加えて、昨年で発売30周年を迎えた『Use Your Illusionl & ll』 、アルバム『Chinese Democracy』からの楽曲に、新曲「Hard Skool」「ABSUЯD」まで、名曲だらけのパフォーマンスが披露される。

GUNS N ROSES JAPAN TOUR 2022

2022年11月5日(土)、6日(日)さいたまスーパーアリーナ

公演ウェブサイト:https://gunsnrosesjapantour.com/