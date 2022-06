ラ・リーガは23日、2022-23シーズンの日程を発表した。

新シーズンは2022年2022年8月14日に開幕する。2021-22シーズン王者のレアル・マドリードは昇格組のアルメリアとの対戦が決定した。バルセロナはラージョ・バジェカーノ、アトレティコ・マドリードはヘタフェと激突する。

また、FIFAワールドカップカタール2022が2022年11月21日から2022年12月18日にかけて行われる影響で、11月9日に予定されている第14節を最後に、およそ1カ月半にわたってリーグは中断する。再開試合は12月31日に行われる予定だ。最終節は2023年6月4日の実施が見込まれている。

レアル・マドリードとバルセロナの“エル・クラシコ”は、10月16日に予定されている第9節で実現する。この一戦はレアル・マドリードの本拠地で開催予定だ。バルセロナのホームで行われる一戦は、2023年3月19日に予定されている。

新シーズンの日程は以下の通り。※試合日は変更の可能性あり

◆■第1節

▼2022年8月14日(日)

アスレティック・ビルバオ vs マジョルカ

バルセロナ vs ラージョ・バジェカーノ

ベティス vs エルチェ

セルタ vs エスパニョール

カディス vs レアル・ソシエダ

オサスナ vs セビージャ

アルメリア vs レアル・マドリード

ヘタフェ vs アトレティコ・マドリード

バジャドリード vs ビジャレアル

バレンシア vs ジローナ

◆■第2節

▼2022年8月21日(日)

アスレティック・ビルバオ vs バレンシア

アトレティコ・マドリード vs ビジャレアル

セルタ vs レアル・マドリード

エスパニョール vs ラージョ・バジェカーノ

セビージャ vs バジャドリード

レアル・ソシエダ vs バルセロナ

マジョルカ vs ベティス

ジローナ vs ヘタフェ

オサスナ vs カディス

エルチェ vs アルメリア

◆■第3節

▼2022年8月28日(日)

バルセロナ vs バジャドリード

ベティス vs オサスナ

エルチェ vs レアル・ソシエダ

ヘタフェ vs ビジャレアル

エスパニョール vs レアル・マドリード

アルメリア vs セビージャ

カディス vs アスレティック・ビルバオ

バレンシア vs アトレティコ・マドリード

ジローナ vs セルタ

ラージョ・バジェカーノ vs マジョルカ

◆■第4節

▼2022年9月4日(日)

アスレティック・ビルバオ vs エスパニョール

オサスナ vs ラージョ・バジェカーノ

レアル・ソシエダ vs アトレティコ・マドリード

セビージャ vs バルセロナ

レアル・マドリード vs ベティス

ビジャレアル vs エルチェ

バレンシア vs ヘタフェ

セルタ vs カディス

バジャドリード vs アルメリア

マジョルカ vs ジローナ

◆■第5節

▼2022年9月11日(日)

アトレティコ・マドリード vs セルタ

ベティス vs ビジャレアル

ヘタフェ vs レアル・ソシエダ

エスパニョール vs セビージャ

ラージョ・バジェカーノ vs バレンシア

アルメリア vs オサスナ

ジローナ vs バジャドリード

エルチェ vs アスレティック・ビルバオ

カディス vs バルセロナ

レアル・マドリード vs マジョルカ

◆■第6節

▼2022年9月18日(日)

アスレティック・ビルバオ vs ラージョ・バジェカーノ

アトレティコ・マドリード vs レアル・マドリード

バルセロナ vs エルチェ

ベティス vs ジローナ

バレンシア vs セルタ

オサスナ vs ヘタフェ

バジャドリード vs カディス

レアル・ソシエダ vs エスパニョール

ビジャレアル vs セビージャ

マジョルカ vs アルメリア

◆■第7節

▼2022年10月2日(日)

ヘタフェ vs バジャドリード

カディス vs ビジャレアル

エスパニョール vs バレンシア

ジローナ vs レアル・ソシエダ

セビージャ vs アトレティコ・マドリード

マジョルカ vs バルセロナ

セルタ vs ベティス

ラージョ・バジェカーノ vs エルチェ

レアル・マドリード vs オサスナ

アスレティック・ビルバオ vs アルメリア

◆■第8節

▼2022年10月9日(日)

アトレティコ・マドリード vs ジローナ

バルセロナ vs セルタ

エルチェ vs マジョルカ

ヘタフェ vs レアル・マドリード

カディス vs エスパニョール

オサスナ vs バレンシア

レアル・ソシエダ vs ビジャレアル

アルメリア vs ラージョ・バジェカーノ

セビージャ vs アスレティック・ビルバオ

バジャドリード vs ベティス

◆■第9節

▼2022年10月16日(日)

アスレティック・ビルバオ vs アトレティコ・マドリード

セルタ vs レアル・ソシエダ

マジョルカ vs セビージャ

エスパニョール vs バジャドリード

レアル・マドリード vs バルセロナ

バレンシア vs N・エルチェ

ラージョ・バジェカーノ vs ヘタフェ

ジローナ vs カディス

ビジャレアル vs オサスナ

ベティス vs アルメリア

◆■第10節

▼2022年10月19日(水)

アトレティコ・マドリード vs ラージョ・バジェカーノ

バルセロナ vs ビジャレアル

エルチェ vs レアル・マドリード

セビージャ vs バレンシア

アルメリア vs ジローナ

ヘタフェ vs アスレティック・ビルバオ

カディス vs ベティス

バジャドリード vs セルタ

レアル・ソシエダ vs マジョルカ

オサスナ vs エスパニョール

◆■第11節

▼2022年10月23日(日)

セルタ vs ヘタフェ

レアル・マドリード vs セビージャ

ジローナ vs オサスナ

バルセロナ vs アスレティック・ビルバオ

ベティス vs アトレティコ・マドリード

エスパニョール vs エルチェ

バレンシア vs マジョルカ

ラージョ・バジェカーノ vs カディス

バジャドリード vs レアル・ソシエダ

ビジャレアル vs アルメリア

◆■第12節

▼2022年10月30日(日)

アスレティック・ビルバオ vs ビジャレアル

エルチェ vs ヘタフェ

オサスナ vs バジャドリード

アルメリア vs セルタ

カディス vs アトレティコ・マドリード

バレンシア vs バルセロナ

レアル・ソシエダ vs ベティス

マジョルカ vs エスパニョール

セビージャ vs ラージョ・バジェカーノ

レアル・マドリード vs ジローナ

◆■第13節

▼2022年11月6日(日)

アトレティコ・マドリード vs エスパニョール

ベティス vs セビージャ

セルタ vs オサスナ

レアル・ソシエダ vs バレンシア

ラージョ・バジェカーノ vs レアル・マドリード

ジローナ vs アスレティック・ビルバオ

バジャドリード vs エルチェ

ビジャレアル vs マジョルカ

ヘタフェ vs カディス

バルセロナ vs アルメリア

◆■第14節

▼2022年11月9日(水)

アスレティック・ビルバオ vs バジャドリード

エルチェ vs ジローナ

エスパニョール vs ビジャレアル

アルメリア vs ヘタフェ

マジョルカ vs アトレティコ・マドリード

オサスナ vs バルセロナ

バレンシア vs ベティス

ラージョ・バジェカーノ vs セルタ

レアル・マドリード vs カディス

セビージャ vs レアル・ソシエダ

◆■第15節

▼2023年12月31日(土)

アトレティコ・マドリード vs エルチェ

バルセロナ vs エスパニョール

セルタ vs セビージャ

ヘタフェ vs マジョルカ

ジローナ vs ラージョ・バジェカーノ

ベティス vs アスレティック・ビルバオ

レアル・ソシエダ vs オサスナ

バジャドリード vs レアル・マドリード

ビジャレアル vs バレンシア

カディス vs アルメリア

◆■第16節

▼2023年1月8日(日)

アスレティック・ビルバオ vs オサスナ

アトレティコ・マドリード vs バルセロナ

マジョルカ vs バジャドリード

エスパニョール vs ジローナ

アルメリア vs レアル・ソシエダ

ラージョ・バジェカーノ vs ベティス

エルチェ vs セルタ

セビージャ vs ヘタフェ

バレンシア vs カディス

ビジャレアル vs レアル・マドリード

◆■第17節

▼2023年1月14日(土)

セルタ vs ビジャレアル

カディス vs エルチェ

レアル・マドリード vs バレンシア

アルメリア vs アトレティコ・マドリード

ジローナ vs セビージャ

レアル・ソシエダ vs アスレティック・ビルバオ

ベティス vs バルセロナ

オサスナ vs マジョルカ

ヘタフェ vs エスパニョール

バジャドリード vs ラージョ・バジェカーノ

◆■第18節

▼2022年1月22日(日)

アスレティック・ビルバオ vs レアル・マドリード

アトレティコ・マドリード vs バジャドリード

バルセロナ vs ヘタフェ

エルチェ vs オサスナ

ラージョ・バジェカーノ vs レアル・ソシエダ

エスパニョール vs ベティス

マジョルカ vs セルタ

セビージャ vs カディス

バレンシア vs アルメリア

ビジャレアル vs ジローナ

◆■第19節

▼2023年1月29日(日)

カディス vs マジョルカ

レアル・マドリード vs レアル・ソシエダ

アルメリア vs エスパニョール

セルタ vs アスレティック・ビルバオ

オサスナ vs アトレティコ・マドリード

ジローナ vs バルセロナ

ヘタフェ vs ベティス

セビージャ vs エルチェ

バジャドリード vs バレンシア

ビジャレアル vs ラージョ・バジェカーノ

◆■第20節

▼2023年2月5日(日)

アスレティック・ビルバオ vs カディス

アトレティコ・マドリード vs ヘタフェ

バルセロナ vs セビージャ

ベティス vs セルタ

エルチェ vs ビジャレアル

マジョルカ vs レアル・マドリード

エスパニョール vs オサスナ

レアル・ソシエダ vs バジャドリード

ジローナ vs バレンシア

ラージョ・バジェカーノ vs アルメリア

◆■第21節

▼2023年2月12日(日)

ヘタフェ vs ラージョ・バジェカーノ

カディス vs ジローナ

エスパニョール vs レアル・ソシエダ

アルメリア vs ベティス

バレンシア vs アスレティック・ビルバオ

セルタ vs アトレティコ・マドリード

ビジャレアル vs バルセロナ

レアル・マドリード vs エルチェ

セビージャ vs マジョルカ

バジャドリード vs オサスナ

◆■第22節

▼2023年2月19日(日)

バルセロナ vs カディス

ベティス vs バジャドリード

エルチェ vs エスパニョール

マジョルカ vs ビジャレアル

ヘタフェ vs バレンシア

オサスナ vs レアル・マドリード

ラージョ・バジェカーノ vs セビージャ

アトレティコ・マドリード vs アスレティック・ビルバオ

レアル・ソシエダ vs セルタ

ジローナ vs アルメリア

◆■第23節

▼2023年2月26日(日)

アスレティック・ビルバオ vs ジローナ

セルタ vs バジャドリード

カディス vs ラージョ・バジェカーノ

エスパニョール vs マジョルカ

アルメリア vs バルセロナ

レアル・マドリード vs アトレティコ・マドリード

エルチェ vs ベティス

ビジャレアル vs ヘタフェ

セビージャ vs オサスナ

バレンシア vs レアル・ソシエダ

◆■第24節

▼2023年3月5日(日)

アトレティコ・マドリード vs セビージャ

バルセロナ vs バレンシア

ベティス vs レアル・マドリード

ヘタフェ vs ジローナ

アルメリア vs ビジャレアル

ラージョ・バジェカーノ vs アスレティック・ビルバオ

オサスナ vs セルタ

マジョルカ vs エルチェ

レアル・ソシエダ vs カディス

バジャドリード vs エスパニョール

◆■第25節

▼2023年3月12日(日)

アスレティック・ビルバオ vs バルセロナ

セルタ vs ラージョ・バジェカーノ

エルチェ vs バジャドリード

マジョルカ vs レアル・ソシエダ

カディス vs ヘタフェ

ジローナ vs アトレティコ・マドリード

ビジャレアル vs ベティス

レアル・マドリード vs エスパニョール

バレンシア vs オサスナ

セビージャ vs アルメリア

◆■第26節

▼2023年3月19日(日)

アトレティコ・マドリード vs バレンシア

バルセロナ vs レアル・マドリード

ベティス vs マジョルカ

ヘタフェ vs セビージャ

オサスナ vs ビジャレアル

アルメリア vs カディス

バジャドリード vs アスレティック・ビルバオ

エスパニョール vs セルタ

レアル・ソシエダ vs エルチェ

ラージョ・バジェカーノ vs ジローナ

◆■第27節

▼2023年4月2日(日)

アスレティック・ビルバオ vs ヘタフェ

アトレティコ・マドリード vs ベティス

マジョルカ vs オサスナ

カディス vs セビージャ

レアル・マドリード vs バジャドリード

エルチェ vs バルセロナ

ジローナ vs エスパニョール

ビジャレアル vs レアル・ソシエダ

バレンシア vs ラージョ・バジェカーノ

セルタ vs アルメリア

◆■第28節

▼2023年4月9日(日)

バルセロナ vs ジローナ

ベティス vs カディス

レアル・マドリード vs ビジャレアル

アルメリア vs バレンシア

エスパニョール vs アスレティック・ビルバオ

ラージョ・バジェカーノ vs アトレティコ・マドリード

セビージャ vs セルタ

オサスナ vs エルチェ

バジャドリード vs マジョルカ

レアル・ソシエダ vs ヘタフェ

◆■第29節

▼2023年4月16日(日)

アスレティック・ビルバオ vs レアル・ソシエダ

ベティス vs エスパニョール

セルタ vs マジョルカ

カディス vs レアル・マドリード

ビジャレアル vs バジャドリード

ヘタフェ vs バルセロナ

ジローナ vs エルチェ

ラージョ・バジェカーノ vs オサスナ

バレンシア vs セビージャ

アトレティコ・マドリード vs アルメリア

◆■第30節

▼2023年4月23日(日)

エルチェ vs バレンシア

セビージャ vs ビジャレアル

アルメリア vs アスレティック・ビルバオ

バルセロナ vs アトレティコ・マドリード

オサスナ vs ベティス

レアル・マドリード vs セルタ

マジョルカ vs ヘタフェ

エスパニョール vs カディス

レアル・ソシエダ vs ラージョ・バジェカーノ

バジャドリード vs ジローナ

◆■第31節

▼2023年4月26日(水)

アスレティック・ビルバオ vs セビージャ

アトレティコ・マドリード vs マジョルカ

ベティス vs レアル・ソシエダ

セルタ vs エルチェ

カディス vs オサスナ

バレンシア vs バジャドリード

ジローナ vs レアル・マドリード

ラージョ・バジェカーノ vs バルセロナ

ビジャレアル vs エスパニョール

ヘタフェ vs アルメリア

◆■第32節

▼2023年4月30日(日)

バルセロナ vs ベティス

エルチェ vs ラージョ・バジェカーノ

カディス vs バレンシア

エスパニョール vs ヘタフェ

オサスナ vs レアル・ソシエダ

マジョルカ vs アスレティック・ビルバオ

バジャドリード vs アトレティコ・マドリード

ビジャレアル vs セルタ

レアル・マドリード vs アルメリア

セビージャ vs ジローナ

◆■第33節

▼2023年5月3日(水)

アスレティック・ビルバオ vs ベティス

アトレティコ・マドリード vs カディス

バルセロナ vs オサスナ

バレンシア vs ビジャレアル

ラージョ・バジェカーノ vs バジャドリード

アルメリア vs エルチェ

ジローナ vs マジョルカ

ヘタフェ vs セルタ

セビージャ vs エスパニョール

レアル・ソシエダ vs レアル・マドリード

◆■第34節

▼2023年5月14日(日)

ベティス vs ラージョ・バジェカーノ

セルタ vs バレンシア

ビジャレアル vs アスレティック・ビルバオ

エルチェ vs アトレティコ・マドリード

エスパニョール vs バルセロナ

レアル・マドリード vs ヘタフェ

マジョルカ vs カディス

バジャドリード vs セビージャ

オサスナ vs アルメリア

レアル・ソシエダ vs ジローナ

◆■第35節

▼2023年5月21日(日)

アスレティック・ビルバオ vs セルタ

アトレティコ・マドリード vs オサスナ

バルセロナ vs レアル・ソシエダ

カディス vs バジャドリード

アルメリア vs マジョルカ

ジローナ vs ビジャレアル

セビージャ vs ベティス

ヘタフェ vs エルチェ

ラージョ・バジェカーノ vs エスパニョール

バレンシア vs レアル・マドリード

◆■第36節

▼2023年5月24日(水)

ベティス vs ヘタフェ

セルタ vs ジローナ

エルチェ vs セビージャ

マジョルカ vs バレンシア

オサスナ vs アスレティック・ビルバオ

エスパニョール vs アトレティコ・マドリード

バジャドリード vs バルセロナ

ビジャレアル vs カディス

レアル・マドリード vs ラージョ・バジェカーノ

レアル・ソシエダ vs アルメリア

◆■第37節

▼2023年5月28日(日)

アスレティック・ビルバオ vs エルチェ

アトレティコ・マドリード vs レアル・ソシエダ

バルセロナ vs マジョルカ

ヘタフェ vs オサスナ

カディス vs セルタ

ラージョ・バジェカーノ vs ビジャレアル

アルメリア vs バジャドリード

ジローナ vs ベティス

バレンシア vs エスパニョール

セビージャ vs レアル・マドリード

◆■第38節

▼2023年6月4日(日)

ベティス vs バレンシア

マジョルカ vs ラージョ・バジェカーノ

レアル・ソシエダ vs セビージャ

レアル・マドリード vs アスレティック・ビルバオ

ビジャレアル vs アトレティコ・マドリード

セルタ vs バルセロナ

バジャドリード vs ヘタフェ

エルチェ vs カディス

エスパニョール vs アルメリア

オサスナ vs ジローナ