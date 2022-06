うぷぷぷ。『ダンガンロンパ』のモノクマをソフビフィギュア化！

人気ゲーム『ダンガンロンパ』シリーズのモノクマが、メディコム・トイのソフビフィギュアVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)にラインナップされる。

モノクマはハイスピード推理アクション『ダンガンロンパ』シリーズに登場するキャラクター。学園長を名乗り、生徒たちにデスゲームを強要する。全てのシリーズに登場する看板キャラクターだ。

VCDはメディコム・トイが展開するソフビ製フィギュア。可動によるプレイバリューより原作フォルムの忠実な再現が重視されており、嵌着(可動を残したパーツのはめ込み)ではなく接着が用いられる場合もある。ただし全種絶対無可動というわけではなく、可動部があるアイテムもある。

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

VCD モノクマ

発売元:メディコム・トイ

1万1000円(税込)

2022年7月発売予定

『ダンガンロンパ』シリーズのモノクマをソフビフィギュア化。首と両肩に可動部あり。全高約18.5センチ。

エビテン内のスパイク・チュンソフト ストア(https://ebten.jp/spchun)、メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、にて発売予定。

メディコム・トイではモノクマ以外のVCD、ミニサイズのフィギュアUDF(ウルトラディテールフィギュア)、アーティスト作品を立体化したスタチュー,雑貨などを発売している。引き続きその新製品情報をお届けしよう。

VCD Pachypodium Gracilius Var. atmos Dalmatian

VCD Pachypodium Gracilius Var. atmos Animal

発売元:メディコム・トイ

各1万4080円(税込)

2022年7月発売予定

塊根植物パキポディウム・グラキリスのソフビフィギュア。特になにかのキャラクターではない、実在の植物だ。今回はスニーカーショップatmos(アトモス)とのコラボで新色が登場。本体と鉢は分離・組み換え可能。各全高約21センチ。

atmos店舗 & オンライン、Botanize直営店舗&ONLINE STORE(botanize.jp)、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)atmos Sendagaya (atmos千駄ヶ谷):03-5843-1017、Botanize お問い合わせページより

(C) YUSUKE HANAI

VCD Mr.NASTY (2nd)

発売元:メディコム・トイ

1万1000円(税込)

2022年7月発売予定

アーティスト花井祐介が描いた、東山動植物園のラーテル(ミツアナグマ)を立体化したソフビフィギュア。全長約20センチ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、東山動植物園オフィシャル園内ショップ「ズーボゲートオンライン限定」(https://zghigashiyama.stores.jp/)にて発売予定。なお「東山動植物園公認オンライン」での発売商品にはトートバックが同梱予定のため、単体商品と価格が異なる。予めご了承を。

(C) KAIJIN

ミミ・ココル1

発売元:メディコム・トイ

4万9500円(税込)

2022年7月発売予定

メディコム・トイ代表取締役・赤司竜彦氏が開催した「AKASHIC RECORDS 2.5」にて抽選販売されたKAIJINの作品「ミミ・ココル1」が、メディコム・トイ直営各店舗及び運営オンラインストア各店にて発売。全高約35センチ。

(C) PROJECT Gatimutidori. All Rights Reserved.

ガチムチ鳥6

販売元:プレステージ

発売元:メディコム・トイ

1回500円(税込)

2022年7月発売予定

人気のカプセルトイ第6弾。今回のラインナップは、始祖鳥さん、ゴイサギさん、ペリカンさん、オシドリのオスさん、オシドリのメスさんの全5種。各全高約6センチ。

(問)プレステージ:www.prestage.co.jp

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RMUG PORTER HAKUJI

発売元:メディコム・トイ

4400円(税込)

2022年7月発売予定

メディコム・トイが展開するクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)と、吉田カバンのブランド・ポーターとのコラボアイテム。磁器の産地、岐阜県多治見市の老舗、丸朝製陶所で製造。手作業で丁寧に磨いて仕上げている。全高約12センチ。

数量限定発売、無くなり次第終了。

※「吉」は「土」の下に「口」が正しい表記。

(C) Keith Haring Foundation Licensed by Artestar, New York

Flying Devil STATUE ORIGINAL Ver.

発売元:メディコム・トイ

5万2800円(税込)

2022年7月発売予定

アーティストのキース・ヘリングの作品「フライングデビル」を立体化したスタチュー。以前真っ白で無彩色の「Flying Devil STATUE WHITE Ver.」が発売されたが、今回は原画をイメージしたカラーリングが施されている。全高約39センチ。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYA、渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定発売、なくなり次第終了。

SLUMBERS STATUE

発売元:メディコム・トイ

6万3800円(税込)

2022年7月発売予定

藤原ヒロシのアルバム「slumbers」のジャケット画像の眠る犬を立体化したスタチュー。全長約39.5センチ。

MEDICOM TOY PLUS、MEDICOM TOY PLUS NAGOYA、2G TOKYO、2G OSAKAにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(C) 2022 Peanuts Worldwide LLC

UDF PEANUTS シリーズ 14

発売元:メディコム・トイ

各1980円(★)、各1650円(●)、1320円(■)(全て税込)

2023年2月発売予定

スヌーピーでおなじみ『PEANUTS』(邦題『ピーナッツ』)のキャラクターを立体化したミニフィギュア。今回はスヌーピーとウッドストックのみのラインナップだ。

BICYCLE RIDER SNOOPY、FRIENDSHIP SNOOPY AND WOODSTOCK、COWBOY SNOOPY、

GOOD LUCK WOODSTOCK、FIREMAN SNOOPYの全5種。各全高約2.5~8.8センチ。

UDFはノンスケールだが、基本、同一シリーズ内ではスケールが大体合わせられている。

ただし例外もあり、今回ラインナップされた「GOOD LUCK WOODSTOCK」は、スヌーピーとの2体セットになっている「FRIENDSHIP SNOOPY AND WOODSTOCK」のウッドストックより明らかに大きい。

これは同一スケールだと小さくしか作れないキャラを、単品販売にふさわしいサイズにするための特別措置である。以前には『トムとジェリー』のUDFでも、ジェリー単品が大きめに作られたことがある。

