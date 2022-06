木村拓哉、映像作品より第二弾ライブトレーラー映像公開

木村拓哉が、2022年8月3日に発売する映像作品『TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination』のトレイラー映像第二弾を公開した。

第二弾となる今回は、「Beautiful Things」でセンターステージで歌う姿や、山下達郎提供の「Good Luck, Good Time」で男性ダンサーと息の合ったパフォーマンスを披露。「Come Alive」では コーラス、ダンサーと踊る姿が垣間見れる映像となっている。

関連記事:木村拓哉、映像作品よりトレイラー第一弾映像公開

本映像作品は、各オンラインショップで予約もスタートしており、店舗購入者特典として、限定盤・通常盤とそれぞれ絵柄違いの数量限定クリアファイルもついてくる。

<リリース情報>

木村拓哉

Blu-ray & DVD『TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination』

発売日:2022年8月3日(水)

【商品詳細】

[初回限定盤]BD(1DISC)

価格:7480円(税込)

品番VIXL-382

DVD(2DISC)

価格:6600円(税込)

品番:VIBL-1063~1064

=収録内容=

1:ライブ本編

2:ボーナストラック

「Triangle」「がんばりましょう(Wアンコール)」

3:Live Tour Making Movie

4:豪華ブックレット(撮影ドキュメント写真+リハーサル、ライブ写真)

5:シルバーフェザーシート

[通常盤]

BD(1DISC)

価格:6380円(税込)

品番:VIXL-383

DVD(2DISC)

価格:5500円(税込)

品番:VIBL-1065~1066

=収録内容=

1:ライブ本編

2:ボーナストラック

「Beautiful Things(GYAO! Music Video)」「OFF THE RIP(GYAO! Music Video)」

3:各会場ジャンクション映像(神戸、広島、名古屋)

3:シルバーフェザーシート(初回プレス分のみ)

=ライブ本編収録楽曲=

1. Born ready

2. Crazy party

3. 青いイナズマ

4. beautiful morning

5. Beautiful Things

6. Good Luck, Good Time

7. Come Alive

8. UNIQUE

9. HA

10. 夜は朝に追われて

11. 夜空ノムコウ

12. サンセットベンチ

13. MOJO DRIVE

14. MORNING DEW

15. Easy Go Lucky!

16. Yes, Im

17. OFF THE RIP

18. Ill be there

E1. One and Only

E2. One Chance!

【封入特典】(追加特典記載あり)

https://takuya-kimura.jp

木村拓哉 公式HP:https://www.johnnys-net.jp/page?id=artistTop&artist=35