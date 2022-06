目を閉じて眠る鉄腕アトムをベアブリックで再現！

手塚治虫の漫画『鉄腕アトム』のアトムが眠っている状態を再現した、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICKが発売される。

『鉄腕アトム』は1952年に第1作が描かれた手塚治虫の漫画。十万馬力のロボット少年アトムの活躍を描く。1963年、日本初の30分テレビアニメシリーズとしてアニメ化。アメリカにも輸出され『アストロ・ボーイ』のタイトルで人気を博した。これを合わせ、アニメ化は過去4回(『アトム・ザ・ビギニング』を含めると5回)行われている。

今回のベアブリックは、起動前、もしくはメンテナンス中の眠っているアトムをイメージしたものだ。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。

(C)TEZUKA PRODUCTIONS

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 鉄腕アトム Sleeping Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左2点)、4万6200円(右)(共に税込)

2022年12月発売・発送予定

眠っている鉄腕アトムを再現したベアブリック。胸のハッチは開いた状態でプリントされている。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年6月24日(金)00:00から2022年7月10日(日)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

メディコム・トイではアトム以外にも様々なキャラクターや、アーティスト、企業とコラボしたベアブリックを発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

(C) CORALZ (C) Estate of Jean-Michel Basquiat Licensed by Artestar, New York

(C) Kenny Scharf. Licensed by Artestar, New York.

SQUID GAME (TM)/(C) Netflix. Used with Permission.

STRANGER THINGS (TM)/(C) Netflix. Used with permission.

(C) 2021 MAGNET/YAMIKEN (C)2021「シン・ウルトラマン」製作委員会 (C)円谷プロ

(C) 2022 CZARFACE (C) yumeminemu 007 is a trademark of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SERIES 44

発売元:メディコム・トイ

各550円(税込)

2022年7月発売予定

ベアブリックのシリーズ第44弾。『シン・ウルトラマン』のウルトラマン(下段左から2番目)はメッキ仕様になっている。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC (s22).

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BATMAN (TDKR: The Dark Knight Triumphant) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年12月発売・発送予定

DC『BATMAN : The Dark Knight Returns』(邦題『バットマン:ダークナイト・リターンズ』)の、表紙イラストで描かれた傷付いたバットマンをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年6月24日(金)00:00から2022年7月10日(日)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

Minions: Rise of Gru (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK OTTO 400%

発売元:メディコム・トイ

1万1000円(税込)

2022年11月発売・発送予定

映画『ミニオンズ フィーバー』に登場するミニオンのオットーをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年6月24日(金)00:00から2022年7月10日(日)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

Minions: Rise of Gru (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK OTTO & YOUNG GRU 100% 2PACK

発売元:メディコム・トイ

3960円(税込)

2022年7月発売予定

こちらも『ミニオンズ フィーバー』から、オットーと少年グルーがベアブリックになって登場。

(C) 2022 Viacom Overseas Holdings C.V. (C) 2022 Viacom.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SCRATCH 1000%

BE@RBRICK SLASH 1000%

発売元:メディコム・トイ

各7万4800円(税込)

2022年12月発売・発送予定

『Teenage Mutant Ninja Turtles』の1987年アニメ版(日本では『ミュータント・タートルズ』などのタイトルで90年代に放送)の悪役キャラ、スクラッチとスラッシュをベアブリック化。スクラッチはアニメに登場していないが、当時フィギュアが発売されたキャラ。スラッシュは悪のタートルズといった位置づけのゲストキャラ。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年6月24日(金)00:00から2022年7月10日(日)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) JIROCHO, Inc. / KODANSHA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK とらねこ 1000%

発売元:メディコム・トイ

7万4800円(税込)

2022年12月発売・発送予定

刊行45周年を迎える絵本『100万回生きたねこ』の「とらねこ」をベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年6月24日(金)00:00から2022年7月10日(日)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK THE BIRDS 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)6万3800(右)(共に税込)

2022年11月発売・発送予定

アルフレッド・ヒッチコック監督の映画『鳥』のベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年6月24日(金)00:00から2022年7月10日(日)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) 2022 The Trustees of the British Museum

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

The British Museum BE@RBRICK KITAGAWA UTAMARO "TŌji zensei bijin-zoroi" 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万7600円(税込)

2022年7月抽選受付開始予定

ロンドン大英博物館とのプロジェクトの新作。モチーフは所蔵されている喜多川歌麿の傑作「當時全盛美人揃」。そのシリーズの中から6作をピックアップして展開したベアブリック。

セブンネットショッピング(7net.omni7.jp)にて販売。

(問)セブンネットショッピング

(C) 2022 Musidor B.V. Under license to Bravado Merchandising. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK The Rolling Stones Lips & Tongue BLACK CHROME Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)6万3800円(右)(共に税込)

2022年11月発売・発送予定

伝説的なロックバンドであるザ・ローリング・ストーンズのベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年6月24日(金)00:00から2022年7月10日(日)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) BANKER L.T.D

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BUCK-TICK 今井寿 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万5180円(左2点)6万3800円(右)(共に税込)

2022年10月発売・発送予定

ロックバンドBUCK-TICK(バクチク)の「奇才レフティ」今井寿シグネチャーモデルのギターをデザインしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年6月24日(金)00:00から2022年7月18日(月)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ANDY WARHOL "Cow Wallpaper" 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万9400円(税込)

2022年7月15日発売予定

アーティストのアンディ・ウォーホルの作品を使ったベアブリック。

2022年9月17日(土)より京都市京セラ美術館 新館「東山キューブ」にて開催される「アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO」展の「数量限定BE@RBRICK付前売りチケット」に付属。イープラス限定発売。BE@RBRICK本体は会場での受け渡しのみ。

アンディ・ウォーホル・キョウト展公式サイト(https://www.andywarholkyoto.jp/ticketaccess/)で最新情報のご確認を。

(C) GRAFFLEX ARTS

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK GRAFFLEX 1000%

発売元:メディコム・トイ

6万3800円(税込)

2022年11月発売・発送予定

アーティスト グラフレックスのベアブリックが1000%で登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年6月24日(金)00:00から2022年7月10日(日)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) 2022 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK atmos × Coca-Cola TYPE-5 1000%

発売元:メディコム・トイ

6万3800円(税込)

2022年7月発売予定

スニーカーショップatmos(アトモス)と「コカ・コーラ」のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、及び全国のatmos店舗にて発売予定。

(問)atmos Shinjuku(atmos新宿):03-6457-8755

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

※超合金はバンダイの登録商標です

超合金 BE@RBRICK 1ST CAMO GREEN、YELLOW

販売元:NOWHERE Co., Ltd.

発売元:メディコム・トイ

各1万6280円(税込)

2022年7月発売予定

ファッションブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))のデザインを使った、内部パーツ以外金属製の超合金ベアブリック。全高約14.5センチ。

1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、2G及びメディコム・トイ オンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて発売。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、BAPE STORE(R)渋谷:03-6415-6041

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK LFYT × KRINK 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年7月発売予定

ファッションブランドのLafayette(ラファイエット)とペイントインクブランドKRINK(クリンク)のコラボベアブリック。

Lafayette正規取扱い店舗及び、オンラインストア(https://www.lafayettecrew.jp)にて発売。1000%のみメディコム・トイ直営各店舗、MCT TOKYOでも発売。

(問)ラファイエット:0466-47-3710 online@lafayettecrew.com

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK MUCH IN LOVE 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万7500円(税込)

2022年11月発売・発送予定

ファッションオーガナイザーYUUKI OGURA(ユウキオグラ)のベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年6月24日(金)00:00から2022年7月10日(日)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK roarguns 20th Anniversary 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、4万9500円(右)(共に税込)

2022年7月発売予定

ファッションブランドroarguns(ロアーガンズ)設立20周年を記念したベアブリック。

GALLERY roargunsおよび正規取扱い店舗、メディコム・トイ直営各店舗(MEDICOM TOY PLUS除く)、オンラインストア各店にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(問)GALLERY roarguns:03-6804-6668

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK カリモク fragmentdesign 1000% polygon HORIZON

BE@RBRICK カリモク fragmentdesign 1000% carved wooden LAYERED

発売元:メディコム・トイ

各121万円(税込)

2022年7月発売予定

藤原ヒロシ主宰のfragmentdesign(フラグメントデザイン)と木製家具の老舗カリモク社がコラボした木製ベアブリック。1品ずつ熟練した職人のハンドメイドで仕上げられた究極の逸品。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて発売。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 招き猫 金運 黒メッキ 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの新作。

(問)東京スカイツリータウン内 メディコム・トイ 東京ソラマチ:03-3622-6000

招き猫は和のベアブリックの中でも特に人気が高く、色、顔や体の模様、小判の文字などの組み合わせで数多くのバリエーションが作られている。

1色のバリエーションだけではなく、体の左右で色と模様が違うタイプも登場している。

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。