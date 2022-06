お部屋や日常にブロックなマイクラアイテムを☆『Minecraft』溢れる生活をご提案！

ランダムに生成される世界を探検して資源を集め、素朴な小屋から豪華な城まで、望むものを何でもクラフトするゲーム『Minecraft』を普段の生活にも取り入れられるアイテムが、「『Minecraft』POP UP STORE inアニメイト」にずらりとラインナップ! ここでしか手に入らないキーホルダーなど、「マイクラ」世界を楽しめる商品をご紹介しよう。

『Minecraft』(通称:マイクラ)は、ブロック状の様々なアイテムを駆使してサバイバル生活や冒険を楽しんだり、リアルな建築物などを制作したりして自由な発想のもとに世界を楽しむことができる、サンドボックスゲーム。

世界的な人気を誇り、プレイヤー数は2億人を超える人気作だ。

2022年6月24日から開催される「『Minecraft』POP UP STORE inアニメイト」では、そんな『Minecraft』の個性的で可愛らしいデザインのアイテムがたくさん登場♪

アニメイト先行販売商品として、ゲーム内に登場するクリーパーやエンダーマンがデザインされたアクリルスタンドのほか、マイクラらしいBOX型の「正座いす」もラインナップ。

お部屋のインテリアとしても活躍しそうな個性的なデザインが目を引く。

さらに、マイクラデザインの「タッチペン」も新登場。スマホやタブレットなど、日常生活でもマイクラアイテムが使えちゃう♪

また、今回のPOP UP STOREでは『Minecraft』関連商品ご購入2200円(税込)ごとに、「ダウンロードコード付きカード1枚+アニメイト限定キーホルダー1個(全4種からランダム)」がプレゼントされる。

特典「ダウンロードコード付きカード」は、ゲーム内で使えるアイテム「Allay Hoodie(アレイ パーカー)」をゲットできる。

あなたの生活をぜひマイクラ色に染めてみてはいかがだろう。

