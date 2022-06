車載ホルダー マグネット 2in1

中国発のカー用品ブランド「Syncwire」はこのほど、ダッシュボードとエアコン吹き出し口の両方に使用できる「車載ホルダー マグネット 2in1」を発表した。販売価格は1,999円(消費税込み)。

ネオジム磁石を採用したマグネット式車載ホルダー ダッシュボードとエアコン吹き出し口の両方で使用可









N52ネオジム磁石







3M VHB粘着パッドが強力な粘着力を発揮







360度回転可能なポールジョイント

同製品は、ダッシュボードとエアコン吹き出し口の両方に使用できる、業界初の2in1仕様マグネット式車載ホルダー。第4世代のN52ネオジム磁石を採用し、3M VHB粘着パッドが強力な粘着力を発揮。アップグレードした回転クリップが通気口にしっかり固定されることで、急ブレーキや険しい山道での運転など、様々な状況で安定した状態を保つ。

スマートフォンの角度を調整する際は、360度回転可能なポールジョイントを動かすことで、好きな向きに調整することができる。

製品概要

製品名:車載ホルダー マグネット 2in1

販売価格:1999円(消費税込み)

重量:約123g

型番:SW-CH684

サイズ:8.2 × 9.7 × 4.6cm

対応機種:

・iPhone 13 /12 Pro Max/ SE/ 11/ XS MAX/ XR/ XS/ X/ 8/ 8 Plus/ 7/ 7 Plus/ 6s Plus/ 6s/ 5s/ 4s

・Xperia 1 II/ Xperia 10 II/ Xperia 5/ Xperia 1/ Xperia Ace

・SAMSUNG Galaxy / AQUOS / HUAWEI など、4~7インチまでの機種が対応。

商品ページ: