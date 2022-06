アイラヴミー・さとうみほの「今を生きなくちゃ」あの頃とコロナ禍を越えて気づいたこと

2人組ロックバンド・アイラヴミーのボーカル&ギター、さとうみほのさんが、6月22日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。7月27日(水)リリースの1stフルアルバム『I LUV ME』について、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。こもり校長:アイラヴミー先生は7月27日に初のフルアルバムとなる『I LUV ME』をリリースされます。おめでとうございます!さとう:ありがとうございます!こもり校長: 全12曲入りのアルバムですが、作るのは大変でしたか?さとう:いや……「作りたい!」という気持ちが先行しちゃえば、大変なことも「楽しいや!」と思えました。みんなに迷惑をかけながらやっています……(笑)。ぺえ教頭:“みんなに迷惑”ってどういう迷惑?さとう:わたしは……正直、いつも提出が遅い。こもり校長:奥で大人が笑っています(笑)。ぺえ教頭:いろいろ締め切りってあるからね(笑)。さとう:そう、つい遅くなっちゃったりして(笑)。納得したものが作りたいというのもあるけど……あとは単純に遅い。いろんな行動がノロい(笑)。いろいろ迷惑もかけているけど、やっぱいいものを作りたいから。こもり校長:今回のアルバムに込められた思いをお聞きできますか?さとう:今回は本当にアルバムが作りたかったんです。コロナ禍になってから、便利なものが増えたな~って。ウーバーイーツとか……は前からあったかもしれないですけど、本も本屋さんに行かなくてもネットで注文できちゃったり……ってなったときに、便利ってすごくいいけどちょっと寂しいなって思って。ぺえ教頭:あ~。さとう:ちゃんと手で触れる温かいものを作りたいと思って、それが本当のアルバムだったら面白いなと思ったんです。ちっちゃいころのアルバムとか見るのが大好きなんですけど、いままでのアイラヴミーもこれからのアイラヴミーも、バインダーのようにどんどん増やしていけるというか。自分用にカスタマイズしていけるようなアルバムを作りたくて。こもり校長:うんうん。さとう:今回アルバムを作るにあたって、高校生のときの卒業アルバムを見たんです。クラスになじめなくて慌ててたこともあったけど、それも含めて……軽音楽部で音楽を鳴らしたり、体育祭のダンスを頑張ってみたことが、「すごい楽しかったんだな~」って。あの頃が良かったと思うのは楽だけど、あの頃に負けないぐらい今を楽しくしたい。“今を生きなくちゃ”と思って作りました。こもり校長:(オンエア後)この楽曲は、その頃の自分に向けたものなんですか?さとう:“あの頃の自分に向けて”でもあるんですけど、正直“いまの自分に向けて”が強いのかもしれないです。コロナ禍になって人とあまり合わなくなって、心が動かない、みたいなことがすごく増えたんです。1人で家にいると、自分の考えだけに固まっちゃったりとか。ニュースを見ていても、いろんな人の意見が正解に聞こえちゃって「わかんない……」ってなったりとか。こもり校長:うん……。さとう:そんなときに、いろんなアイラヴミーのリスナーさんからたくさんDMが届いたんです。「こんなことで悩んでいる」とか「こういうことをして楽しい」とか。そうやって、私に報告してくれる人がいることが本当に嬉しくて、「このままじゃダメだ」と思ったんです。心をもっと動かしていきたいし、変わっていかなきゃって。こもり校長:うんうん。さとう:“人間が生きること”って、たぶん“変わり続けること”なんじゃないかなと思って、曲にしよう! 変わろう! って(笑)。こもり校長:なるほどね~。この楽曲を聴いたときに、ノスタルジックさよりも躍動している感じがしたんです。“今を見ている”というお話があったけど、それがサウンドに出ているんだなと思ってグっときました。ぺえ教頭:グサグサ刺さるよね。さとう:今の全部録音しておきたいな。嬉しいコメントや(笑)。こもり校長:radikoで聴けますよ!さとう:いつも聴いていますー!こもり校長:ありがとうございます!ぺえ教頭:(笑)。こもり校長:しかも、今の楽曲は初解禁だったんですね。さとう:サラっと解禁しちゃった(笑)。ぺえ教頭:いいの!?さとう:SCHOOL OF LOCK! でかけたかったんです。ぺえ教頭:嬉しい~!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/