7月13日(水)18:30よりフジテレビ系で音楽特番「2022FNS歌謡祭 夏」が放送されることが決定し、出演アーティスト第1弾が発表された。

「2022FNS歌謡祭 夏」では相葉雅紀(嵐)と永島優美(フジテレビアナウンサー)が司会を担当。初出演となるTani Yuuki、LE SSERAFIM、松下洸平、伊藤沙莉のほか、あいみょん、Official髭男dism、Kis-My-Ft2、なにわ男子、NEWS、Hey! Say! JUMP、日向坂46、NiziU、LE SSERAFIMなど23組が第1弾出演アーティストとしてラインナップされた。

フジテレビ系「2022FNS歌謡祭 夏」

2022年7月13日(水)18:30~21:54

<出演者>

司会:相葉雅紀(嵐) / 永島優美(フジテレビアナウンサー)

あいみょん / 伊藤沙莉 / 井上芳雄 / ELAIZA(池田エライザ)/ Official髭男dism / ORANGE RANGE / Kis-My-Ft2 / 木村カエラ / 郷ひろみ / Tani Yuuki / DA PUMP / TRF / T.M.Revolution / 徳永英明 / Toshl / なにわ男子 / NiziU / NEWS / 日向坂46 / Hey! Say! JUMP / 松下洸平 / RIEHATA / LE SSERAFIM / and more