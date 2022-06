ジャニーズWESTが8月3日に19thシングル「星の雨」をリリースする。

表題曲「星の雨」は、重岡大毅が主演を務める7月8日(金)深夜スタートのドラマ「雪女と蟹を食う」の主題歌。切なくも力強いミディアムバラードとなっている。シングルの仕様はBlu-rayまたはDVDが付属する初回限定盤A、初回限定盤B、CDのみの通常盤、ジャニーズショップオンラインストア限定の通販盤の6形態。全形態共通のカップリング曲として「みんなで一緒に未来へ向かっていく」という思いが込められた「SOUL 2 SOUL」が収められるほか、初回限定盤Aには重岡が作詞作曲した青春パンクな1曲「愛情至上主義」、初回限定盤Bには軽やかで洗練されたビートが印象的なラブソング「Crazy about you」、通常盤には力強いロックナンバー「イキテヤレ」、通販盤にはポップなサマーソング「Summer Memories」が収録される。

初回限定盤Aの付属Blu-ray / DVDには「星の雨」のミュージックビデオとメイキング映像を収録。初回限定盤Bの付属Blu-ray / DVDにはジャニーズWESTが5月に出演した野外ライブイベント「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022」大阪公演のライブ映像がノーカットで収められるほか、同公演のリハーサル映像なども収録される。またYouTubeでは、6月25日21:00に「星の雨」のミュージックビデオがプレミア公開される。

ジャニーズWEST「星の雨」収録曲

初回限定盤A

CD

01. 星の雨

02. SOUL 2 SOUL

03. 愛情至上主義

04. 星の雨(オリジナル・カラオケ)

05. SOUL 2 SOUL(オリジナル・カラオケ)

06. 愛情至上主義(オリジナル・カラオケ)

Blu-ray / DVD

・「星の雨」ミュージックビデオ

・「星の雨」メイキング

初回限定盤B

CD

01. 星の雨

02. SOUL 2 SOUL

03. Crazy about you

04. 星の雨(オリジナル・カラオケ)

05. SOUL 2 SOUL(オリジナル・カラオケ)

06. Crazy about you(オリジナル・カラオケ)

Blu-ray / DVD

METROCK2022 OSAKA -LIVE & Documentary-

・Rehearsal

・Back Stage

・Overture

・ええじゃないか

・ズンドコ パラダイス

・Anything Goes

・Big Shot!!

・Mixed Juice

・サムシング・ニュー

・間違っちゃいない。

・アンジョーヤリーナ

・週刊うまくいく曜日

・僕らの理由

・ムーンライト

・証拠

・Back Stage

通常盤

CD

01. 星の雨

02. SOUL 2 SOUL

03. イキテヤレ

04. サマーレイン

通販盤

CD

01. 星の雨

02. SOUL 2 SOUL

03. イキテヤレ

04. Summer Memories