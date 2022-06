さくらももこ「コジコジ」とサンリオキャラクターのコラボレーションが決定した。

これはサンリオのキャラクター・シナモロールのデビュー20周年を記念したもの。人間を楽しませる使命を持ったメルヘンの国の住人たちは、人間界で活躍している有名キャラクターたちをお手本に日々勉強に励んでいた。そんな中、「コジコジ」が通うメルヘンの国の学校に、サンリオキャラクターたちが留学に訪れる。公開されたコラボレーションアートには、コジコジがお揃いのコーディネートのサンリオキャラクターたちを歓迎しながら「みんな役に立っているんだね コジコジは役に立ったことないよ」と話しかける様子が描かれた。

今夏にはコラボ商品を発売するほか、シナモロールの20周年記念を盛り上げるような企画を実施予定。最新情報は「コジコジ」の公式サイトおよびSNSで告知されるため、気になる人は要チェックだ。

(c)さくらももこ (c)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L632017