ビリー・アイリッシュ初の単独来日公演が決定　8月に有明アリーナ

ビリー・アイリッシュ(Billie Eilish)の来日公演が決定。全米・全英含む全15か国で1位を獲得した2ndアルバム『Happier Than Ever』を携えた世界ツアーの日本公演となり、8月26日(金)に有明アリーナにて開催される。

ビリー・アイリッシュは、2020年「第62回グラミー賞」において、史上最年少18歳で、年間最優秀レコード、年間最優秀アルバム、年間最優秀楽曲、最優秀新人賞の主要4部門に加えて合計5部門を受賞。2021年の「第63回グラミー賞」でも、年間最優秀レコードと、最優秀映像作品楽曲を受賞し、年間最優秀レコード賞を2年連続で史上最年少19歳で受賞するという記録を作った。

2019年に発売したデビュー・アルバム『WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?』は2019年に全世界で最も売れたデビュー・アルバムとなり、米ビルボードの年間アルバム・チャートでは史上最年少で1位に。また、代表曲「bad guy」は、全米シングル・チャートで1位を獲得し、日本においても洋楽女性アーティスト初/洋楽史上最速でのプラチナ認定(1億回再生)を達成している。

惜しくもキャンセルとなった2020年9月の来日公演は、発売と同時に即完売。本公演はビリーにとって初の単独来日公演となる。

ビリー・アイリッシュ「ハピアー・ザン・エヴァー・ワールドツアー 2022」

2022年8月26日(金)有明アリーナ

開場17:30・開演19:00

特設サイト:https://billieeilish.livenation.co.jp/