「第5回京都アニメーションファン感謝イベント KYOANI MUSIC FESTIVAL ―感動を未来へ―」のBlu-rayが、11月24日に発売される。
Blu-rayには計約7時間におよぶ2日間のステージを全編収録。封入特典として48ページ・オールカラーの「アフターパンフレット」、各日に披露された楽曲をリミックスした「イベントエンディングリミックスCD」が付属する。商品は通販サイト・京アニショップ！で8月22日まで予約受付中だ。
2021年11月20日、21日に京都・ロームシアター京都のメインホールで開催された「第5回京都アニメーションファン感謝イベント KYOANI MUSIC FESTIVAL ―感動を未来へ―」。「Free!」「響け！ユーフォニアム」「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」など、京都アニメーションが手がけた歴代作品のテーマ曲や劇伴が2日間にわたって演奏された。
収録内容
Disc1：【DAY1】2021年11月20日（土）
出演アーティスト
相沢舞 / 加藤達也 / 北宇治カルテット（黒沢ともよ、朝井彩加、豊田萌絵、安済知佳） / SCREEN mode / 洲崎綾 / 田所あずさ / ChouCho / TRUE / Homecomings / ラックライフ
ゲスト出演：島崎信長
セットリスト
ユメミタソラ / 相沢舞
ドラマチックマーケットライド / 洲崎綾
ねぐせ / 洲崎綾
プリンシプル / 洲崎綾
Naked Dive / SCREEN mode
純真 Always / 田所あずさ
Naru / ラックライフ
オレンジ色 / ChouCho
Songbirds / Homecomings
Don't say "lazy" / TRUE
ふわふわ時間 / 田所あずさ
優しさの理由 / ChouCho
From EVER BLUE/ 加藤達也
Rhythm of new sensation / 加藤達也
Departure for the future / 加藤達也
Pure blue starting～Starting days / 加藤達也
Starting to the future / 加藤達也
Relate to you / 加藤達也
Into the new world / 加藤達也
Never seen landscapes / 加藤達也
Don't matter anymore/ 加藤達也
We could be free / 加藤達也
トゥッティ！ / 北宇治カルテット
ヴィヴァーチェ！ / 北宇治カルテット
Blast! / TRUE
サウンドスケープ / TRUE
DREAM SOLISTER / TRUE
てとてとて / DAY1 出演アーティスト
Disc2：【DAY2】2021年11月21日（日）
出演アーティスト
相沢舞 / Evan Call / スーパーちょろゴンず（桑原由気、長縄まりあ、高田憂希、高橋ミナミ、嶺内ともみ） / 茅原実里 / TRUE / fhana / Black Raison d'être（内田真礼、赤崎千夏、上坂すみれ） / 結城アイラ / ZAQ
セットリスト
ユメミタソラ / 相沢舞
Sparkling Daydream / ZAQ
VOICE / ZAQ
JOURNEY / ZAQ
INSIDE IDENTITY / Black Raison d'être + ZAQ
Van!shment Th!s World / Black Raison d'être + ZAQ
境界の彼方 / 茅原実里
会いたかった空 / 茅原実里
約束の絆 / 茅原実里 + ZAQ + Towana
めいど・うぃず・どらごんず♥ / スーパーちょろゴンず
イシュカン・コミュニケーション / スーパーちょろゴンず
愛のシュプリーム / fhana
青空のラプソディ/ fhana
優しい忘却 / 茅原実里
ハレ晴レユカイ / 茅原実里 + ZAQ + TRUE
もってけ！セーラーふく / スーパーちょろゴンず
ヴァイオレット・エヴァーガーデン劇伴メドレー / Evan Call
Sincerely / TRUE
エイミー / 茅原実里
みちしるべ ～Movie Version～ / 茅原実里
WILL / TRUE
未来のひとへ ～Movie Version～ / TRUE
Violet Snow / 結城アイラ
てとてとて / DAY2 出演アーティスト
※島崎信長と赤崎千夏の崎はたつさき、高橋ミナミの高ははしご高、fhanaのhとnの間のaはアキュートアクセント付きが正式表記。