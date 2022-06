「第5回京都アニメーションファン感謝イベント KYOANI MUSIC FESTIVAL ―感動を未来へ―」のBlu-rayが、11月24日に発売される。

Blu-rayには計約7時間におよぶ2日間のステージを全編収録。封入特典として48ページ・オールカラーの「アフターパンフレット」、各日に披露された楽曲をリミックスした「イベントエンディングリミックスCD」が付属する。商品は通販サイト・京アニショップ!で8月22日まで予約受付中だ。

2021年11月20日、21日に京都・ロームシアター京都のメインホールで開催された「第5回京都アニメーションファン感謝イベント KYOANI MUSIC FESTIVAL ―感動を未来へ―」。「Free!」「響け!ユーフォニアム」「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」など、京都アニメーションが手がけた歴代作品のテーマ曲や劇伴が2日間にわたって演奏された。

収録内容

Disc1:【DAY1】2021年11月20日(土)

出演アーティスト

相沢舞 / 加藤達也 / 北宇治カルテット(黒沢ともよ、朝井彩加、豊田萌絵、安済知佳) / SCREEN mode / 洲崎綾 / 田所あずさ / ChouCho / TRUE / Homecomings / ラックライフ

ゲスト出演:島崎信長

セットリスト

ユメミタソラ / 相沢舞

ドラマチックマーケットライド / 洲崎綾

ねぐせ / 洲崎綾

プリンシプル / 洲崎綾

Naked Dive / SCREEN mode

純真 Always / 田所あずさ

Naru / ラックライフ

オレンジ色 / ChouCho

Songbirds / Homecomings

Don't say "lazy" / TRUE

ふわふわ時間 / 田所あずさ

優しさの理由 / ChouCho

From EVER BLUE/ 加藤達也

Rhythm of new sensation / 加藤達也

Departure for the future / 加藤達也

Pure blue starting~Starting days / 加藤達也

Starting to the future / 加藤達也

Relate to you / 加藤達也

Into the new world / 加藤達也

Never seen landscapes / 加藤達也

Don't matter anymore/ 加藤達也

We could be free / 加藤達也

トゥッティ! / 北宇治カルテット

ヴィヴァーチェ! / 北宇治カルテット

Blast! / TRUE

サウンドスケープ / TRUE

DREAM SOLISTER / TRUE

てとてとて / DAY1 出演アーティスト

Disc2:【DAY2】2021年11月21日(日)

出演アーティスト

相沢舞 / Evan Call / スーパーちょろゴンず(桑原由気、長縄まりあ、高田憂希、高橋ミナミ、嶺内ともみ) / 茅原実里 / TRUE / fhana / Black Raison d'être(内田真礼、赤崎千夏、上坂すみれ) / 結城アイラ / ZAQ

セットリスト

ユメミタソラ / 相沢舞

Sparkling Daydream / ZAQ

VOICE / ZAQ

JOURNEY / ZAQ

INSIDE IDENTITY / Black Raison d'être + ZAQ

Van!shment Th!s World / Black Raison d'être + ZAQ

境界の彼方 / 茅原実里

会いたかった空 / 茅原実里

約束の絆 / 茅原実里 + ZAQ + Towana

めいど・うぃず・どらごんず♥ / スーパーちょろゴンず

イシュカン・コミュニケーション / スーパーちょろゴンず

愛のシュプリーム / fhana

青空のラプソディ/ fhana

優しい忘却 / 茅原実里

ハレ晴レユカイ / 茅原実里 + ZAQ + TRUE

もってけ!セーラーふく / スーパーちょろゴンず

ヴァイオレット・エヴァーガーデン劇伴メドレー / Evan Call

Sincerely / TRUE

エイミー / 茅原実里

みちしるべ ~Movie Version~ / 茅原実里

WILL / TRUE

未来のひとへ ~Movie Version~ / TRUE

Violet Snow / 結城アイラ

てとてとて / DAY2 出演アーティスト

※島崎信長と赤崎千夏の崎はたつさき、高橋ミナミの高ははしご高、fhanaのhとnの間のaはアキュートアクセント付きが正式表記。