斉藤和義の弾き語りツアーが10月から12月にかけて開催される。
来年でデビュー30周年を迎える斉藤。彼は今回のツアーで「できるだけシンプルにしたい」という構想のもと、ストレートなサウンドでのパフォーマンスを披露する。ツアーは10月10日の神奈川・神奈川県民ホールから、12月24日の静岡・静岡市民文化会館までの全26公演。12月21日には斉藤にとって2004年11月以来、約18年ぶりとなる東京・日本武道館での弾き語り単独公演が行われる。
斉藤のオフィシャルファンクラブ「Something-Else」ではチケット先行抽選予約を6月30日15:00から7月10日23:00まで受け付ける。
斉藤和義 弾き語りツアー 2022
2022年10月10日（月・祝）神奈川県 神奈川県民ホール 大ホール
2022年10月13日（木）宮城県 仙台サンプラザホール
2022年10月15日（土）山形県 やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
2022年10月19日（水）長野県 長野市芸術館 メインホール
2022年10月21日（金）新潟県 新潟県民会館
2022年10月23日（日）石川県 本多の森ホール
2022年10月28日（金）北海道 カナモトホール（札幌市民ホール）
2022年10月29日（土）北海道 旭川市民文化会館 大ホール
2022年11月4日（金）千葉県 市川市文化会館 大ホール
2022年11月8日（火）京都府 ロームシアター京都 メインホール
2022年11月9日（水）岡山県 岡山市民会館
2022年11月11日（金）島根県 島根県民会館 大ホール
2022年11月12日（土）広島県 広島文化学園HBGホール
2022年11月17日（木）群馬県 高崎芸術劇場 大劇場
2022年11月22日（火）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
2022年11月24日（木）大阪府 オリックス劇場
2022年11月25日（金）大阪府 オリックス劇場
2022年11月27日（日）高知県 高知県立県民文化ホール オレンジホール
2022年12月4日（日）東京都 立川ステージガーデン
2022年12月8日（木）鹿児島県 宝山ホール
2022年12月10日（土）福岡県 福岡サンパレス ホテル＆ホール
2022年12月11日（日）熊本県 市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）
2022年12月18日（日）埼玉県 川口総合文化センターリリア メインホール
2022年12月21日（水）東京都 日本武道館
2022年12月23日（金）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2022年12月24日（土）静岡県 静岡市民文化会館 大ホール