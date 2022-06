7月23日と24日に茨城・国営ひたち海浜公園で行われる野外フェス「LuckyFM Green Festival」の最終追加アーティストが発表された。

「LuckyFM Green Festival」はひたち海浜公園にて毎年開催されていた「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」の会場移転発表を受けて立ち上げられた新フェスティバル。最終発表では23日の相川七瀬、安達勇人、磯山純(JUNCLASIX)、オメでたい頭でなにより、53+84、マシコタツロウ、24日のAwich、心之助、TENDRE、Monthly Mu & New Caledonia、MIYAVI、YAMATOMAYA、LUCKY TAPESの計13組が追加された。このフェスでは「茨城のフェス文化の灯を消すな」というテーマを掲げていることから、安達、磯山、マシコら茨城で活躍するアーティストに出演をオファーしたという。

さらにオープニングアクトとして23日にマイキ、24日にYin & Yang、クレンチ&ブリスタ、JOYLIFE、DJ K-1、Dowg、MASTER BRIDGEが出演。オープニングアクトを加えると2日間で全64組が出演する。チケットは各プレイガイドで販売中。

LuckyFM Green Festival'22

2022年7月23日(土)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

Ivy to Fraudulent Game / 相川七瀬 / 安達勇人 / 杏里 / 石井竜也 / 磯山純(JUNCLASIX) / オメでたい頭でなにより / Creepy Nuts / 53+84 / ゴールデンボンバー / SiM / SKY-HI / CHAI / DIAMANTES / Nagie Lane / Nicori Light Tours / Novelbright / PUFFY / BRAHMAN / マカロニえんぴつ / マシコタツロウ / MAN WITH A MISSION / ヤユヨ / Lucky Kilimanjaro / RIP SLYME

オープニングアクト:マイキ



2022年7月24日(日)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

AKLO / ALI / ¥ellow Bucks / Awich / MC TYSON / Cz TIGER / JP THE WAVY / JASMINE / ジャパニーズ マゲニーズ / SIRUP / 心之助 / 水曜日のカンパネラ / SPECIAL OTHERS / SOIL&"PIMP"SESSIONS / t-Ace / DJ LEAD / DJ RYOW / TENDRE / DOBERMAN INFINITY / TOOBOE / BAD HOP / 般若 / 13ELL / Micro from Def Tech / 松永貴志 / Monthly Mu & New Caledonia / MIYAVI / MORISAKI WIN / yama / YAMATOMAYA / LUCKY TAPES / Lunv Loyal

オープニングアクト:Yin & Yang / クレンチ&ブリスタ / JOYLIIFE / DJ K-1 / Dowg / MASTER BRIDGE