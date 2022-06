大谷翔平 最新情報(最新ニュース)



ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手は21日(日本時間22日)、本拠地でのカンザスシティ・ロイヤルズ戦に「3番・指名打者(DH)」でスタメン出場。第3打席に今季第14号本塁打を放った。







大谷の第3打席は、5点ビハインドとなった6回無死一、二塁の場面。ロイヤルズ先発ジョナサン・ヒースリー投手と対戦。カウント2-2から1つファウルを挟んで迎えた6球目、92.3マイル(約キロ)のフォーシームを完璧にとらえた。打った瞬間の打球はバックスクリーンに飛び込む3ランホームラン。打球速度112マイル(約180キロ)、飛距離423フィート(約129メートル)を計測した8試合ぶりの一発で、その差を縮めた。



エンゼルスは、その後も1点を追加。6回を終了して1点ビハインドと追い上げを見せている。



米メディア『フォックス・スポーツ』のベン・バーランダー氏は、自身のTwitterで「大谷翔平の3ランホームランで間違いなくこのボールは粉砕された!!!」と大谷の本塁打に反応した。









