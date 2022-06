Gフォースや巨災対の支給品をイメージした『ゴジラ』アパレル！

『ゴジラ』シリーズに登場するGフォースや巨災対の支給品をイメージしたアパレルアイテムが登場した。

『ゴジラ』シリーズは1954年に第1作が公開された日本の怪獣映画。巨大怪獣ゴジラを主軸とした物語で,海外でも人気が高い。

Gフォースは『ゴジラVSメカゴジラ』(1993年)『ゴジラVSスペースゴジラ』(1994年)『ゴジラVSデストロイア』(1995年)に登場した、国連G対策センター所属のゴジラ迎撃専門組織。

巨災対は正式名称「巨大不明生物特設災害対策本部」、『シン・ゴジラ』(2016年)に登場したゴジラ対策チームである。

Gフォースはメカゴジラやモゲラなどの超兵器を使用するスーパーチーム。

巨災対は現実と地続きの事務方で、実際の戦闘は自衛隊が行っていた。

VSシリーズと『シン・ゴジラ』ではリアリティレベルの設定が異なるので、自ずと装備も違ってくるが、今回のアパレルアイテムはタクティカルベルトやトートバッグなど、どちらの世界設定でも使われそうなアイテムがセレクトされている。

今回のアイテムはコスパによるもの。

Gフォース、巨災対関係以外にも、ゴジラやガイガン、テキストをデザインしたTシャツなどの情報も同時にリリースされた。

いずれも2022年8月下旬~9月下旬にコスパより登場予定で、コスパオフィシャルショップほかにて予約受付中である。

Gフォースや巨災対アイテムでさりげなく、あるいは大胆に対ゴジラスタイルをキメよう!

