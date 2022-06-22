東映と東映ビデオが立ち上げたプロジェクト「ムービー（映画）とステージ（演劇） の挑戦的な融合」である【東映ムビ×ステ】の第3弾として、主演・荒木宏文、脚本・末満健一の映画『漆黒天 -終の語り-』が6月24日に公開。舞台『漆黒天 -始の語り-』は8月に上演される。
マイナビニュースは、本作に兄弟役として出演する7ORDERの長妻怜央と松田凌にインタビューを実施。初対面時の印象や撮影エピソードについて語ってもらった。
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