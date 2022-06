ONE OK ROCKが今秋に北米ツアーを開催する。

バンドが北米ツアーを行うのは約3年ぶり。ツアーはアメリカとカナダの会場計23カ所で行われ、サポートアーティストとしてイギリスのバンド・You Me At Sixとアメリカのバンド・Fame On Fireが帯同する。チケットはONE OK ROCKのオフィシャルサイトにて6月21日25:00より先行販売される。

ONE OK ROCK NORTH AMERICA 2022

2022年9月19日(月)アメリカ テキサス州オースティン Emo's

2022年9月20日(火) アメリカ テキサス州ヒューストン House of Blues

2022年9月21日(水)アメリカ テキサス州 ダラス House of Blues

2022年9月23日(金)アメリカ フロリダ州オーランド House of Blues

2022年9月24日(土)アメリカ ジョージア州 アトランタ Tabernacl

2022年9月25日(日)アメリカ ノースカロライナ州 シャーロット The Underground

2022年9月27日(火)アメリカ ペンシルベニア州 フィラデルフィア Franklin Music Hall

2022年9月28日(水)アメリカ メリーランド州 シルバースプリング The Fillmore

2022年9月30日(金)アメリカ ニューヨーク州 ニューヨーク Hammerstein Ballroom

2022年10月1日(土)アメリカ マサチューセッツ州 ボストン House of Blues

2022年10月2日(日)カナダ ケベック州 モントリオール Club Soda

2022年10月4日(火)カナダ オンタリオ州 トロント Rebel

2022年10月5日(水)アメリカ ミシガン州 デトロイト Saint Andrews Hall

2022年10月7日(金)アメリカ クリーブランド オハイオ州 House of Blues

2022年10月8日(土)アメリカ イリノイ州 シカゴ Concord Music Hall

2022年10月9日(日)アメリカ ミネソタ州 ミネアポリス The Fillmore

2022年10月11日(火)アメリカ コロラド州 デンバー Ogden Theatre

2022年10月12日(水)アメリカ ユタ州 ソルトレイクシティ The Complex

2022年10月14日(金)アメリカ オレゴン州 ポートランド Roseland Theater

2022年10月15日(土)カナダ ブリティッシュコロンビア州 バンクーバー Harbour Event Centre

2022年10月16日(日) アメリカ ワシントン州 シアトル Showbox SoDo

2022年10月19日(水)アメリカ カリフォルニア州オークランド Fox Theater

2022年10月20日(木)アメリカ カリフォルニア州 ロサンゼルス Hollywood Palladium

※9月24日公演、10月5日公演はFame On Fireの出演なし