ONE OK ROCK、2022年秋に北米ツアー開催

ONE OK ROCKが、約3年ぶりとなる北米ツアーを2022年9月19日から開催することを発表した。

サポートバンドとしてYou Me At SixとFame On Fireを迎え、アメリカとカナダの都市を約1ヶ月かけて巡るツアーとなる。

なお、ONE OK ROCKは2022年、第1弾シングル『Save Yourself』を6月24日にリリースする。

<ツアースケジュール>

09/19/2022 Austin, TX - Emos

09/20/2022 Houston, TX - House of Blues

09/21/2022 Dallas,TX - House of Blues

09/23/2022 Orlando, FL - House of Blues

09/24/2022 Atlanta, GA - Tabernacle *

09/25/2022 Charlotte, NC - The Underground

09/27/2022 Philadelphia, PA - Franklin Music Hall

09/28/2022 Silver Spring, MD - The Fillmore

09/30/2022 New York, NY - Hammerstein Ballroom

10/01/2022 Boston, MA - House of Blues

10/02/2022 Montreal, QC - Club Soda

10/04/2022 Toronto, ON - Rebel

10/05/2022 Detroit, MI - Saint Andrews Hall *

10/07/2022 Cleveland, OH - House of Blues

10/08/2022 Chicago, IL - Concord Music Hall

10/09/2022 Minneapolis, MN - The Fillmore

10/11/2022 Denver, CO - Ogden Theatre

10/12/2022 Salt Lake City, UT - The Complex

10/14/2022 Portland, OR - Roseland Theater

10/15/2022 Vancouver, BC - Harbour Event Centre

10/16/2022 Seattle, WA - Showbox SoDo

10/19/2022 Oakland, CA - Fox Theater

10/20/2022 Los Angeles, CA - Hollywood Palladium

*Fame On Fireの出演はございません

ツアーチケット先行販売

6月22日の午前1:00〜

https://www.oneokrock.com/jp/tour/