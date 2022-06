『モンハンライズ：サンブレイク』ゲーミングマウスパッドで狩猟魂を解き放て！

「モンスターハンターライズ:サンブレイク ゲーミングマウスパッド」(全3種)がカフェレオパートナーショップ(全国の主要ECショップ・専門店・量販店・ホビーショップ)にて発売される。

2004年に第1作が発売されて以来、世界中でファンを魅了するヒット作となった『モンスターハンター』シリーズ。「友人と協力して強大なモンスターに挑む」という通信協力プレイが新たなコミュニケーションスタイルを確立し、「モンハン現象」と呼ばれる社会現象を巻き起こした。

シリーズ最新作となる『モンスターハンターライズ』の超大型拡張コンテンツ「モンスターハンターライズ:サンブレイク」が2022年6月30日に発売予定だ。

その発売に併せ、『モンスターハンターライズ:サンブレイク』の魅力あるデザインをデスクで満喫できる商品が登場!

本作で初登場のモンスターをテーマにしたデザインで、『モンスターハンターライズ:サンブレイク』の世界観が凝縮された逸品。

また、表面のソフトで滑らかな質感は、ゲームプレイやデスクワークの際に快適に使用することができる。

