Mrs. GREEN APPLE「弱いんだけど強い」「幸せになってほしい」『ONE PIECE』の推しキャラは？

Mrs. GREEN APPLEが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。『ONE PIECE』への楽曲提供の話題から、それぞれの好きなキャラクターを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」6月20日(月)放送分)Mrs. GREEN APPLEは、8月6日公開のアニメーション映画『ONE PIECE FILM RED』にて、Adoさん(歌姫のウタ役)が歌う劇中歌「私は最強」を提供。この楽曲は、6月22日に配信リリース、8月10日発売のアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』にも収録されます。(17歳)藤澤涼架 (Key):サボね。はいはいはい!若井滉斗 (Gt):今日20日だから、(配信リリースまで)あと2日ですよ!大森元貴 (Vo/Gt):『スラムダンク』だったらテツヤが好きですよ。若井:違う違う(笑)。『ワンピース』の話をしてください!大森:……で言ったら、ウソップが好きです。若井:あ~いいね!大森:ほんとにウソップが好き。ずっとウソップが好き。若井:ね! 言ってるもんね。大森:唯一人間じゃん。なんかちょっと語弊があるけど。(笑)。藤澤:そう、決して技が……。大森:そうそう、パチンコなんだぜ? ほんとに、ド初っ端でパチンコなんだよ? マジで。若井:びっくりするよね~。大森:で、弱いんだけど強いじゃん。そこが僕はほんと好きですね。藤澤:人間的な部分がね!若井:あ~いいね。大森:涼ちゃんチュウじゃん。若井:え?藤澤:僕がチュウってこと?(笑)。大森:いや、涼ちゃんが好きなのがチュウじゃん! っていう。藤澤:好きだけど……僕サンジ大好きだから!大森:ああ~。藤澤:サンジ、好きなんだけど~……結局(シャーロット)プリンちゃんが好き!大森:あ~! ホールケーキアイランド編のあの辺ね。藤澤:そう! ずっと観ちゃう、あそこグルグル。もうプリンちゃん幸せになってほしい!若井:良い話だよね~、あそこね。大森:それは、プリンちゃんが本当に単純に刺さってるだけでしょ? タイプなんでしょ?(笑)。藤澤:そう~、幸せになってほしいっ!大森:たしかにね。いや、幸せになるよきっと。若井は?若井:俺、(ロロノア)ゾロ。大森:ゾロ~!? ほんとに~?若井:(モノマネしながら)獅子歌歌!……はい(笑)。大森:……って感じで、ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/