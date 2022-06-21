アニメ「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」の第2幕「月ノ巻」の公開を記念した特別番組が、6月30日にTOHO animationのYouTube公式チャンネルで生配信される。

5月に行われた第1幕「雪ノ巻」の公開記念特番に続き2回目の開催となる「見どころ徹底解剖スペシャル」。生配信には大和守安定役の市来光弘、へし切長谷部・長曽祢虎徹・千代金丸役の新垣樽助、三日月宗近役の鳥海浩輔、篭手切江役の広瀬裕也、松井江役の土岐隼一が登場し、「月ノ巻」の見どころを余すことなくお届けする。また配信中に「#花丸特番配信中」とつぶやいた人の中から抽選でサイン入りの台本をプレゼントするキャンペーンも実施。気になる人はぜひ応募しよう。

「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」は3部作で構成される劇場上映作品。第1幕「雪ノ巻」は5月20日より3週間限定で上映され、第2幕の「月ノ巻」は7月8日、第3幕の「華ノ巻」は9月1日に公開される。

「特『刀剣乱舞-花丸-』～月ノ巻～」

2022年7月8日（金）劇場上映

スタッフ

原案：「刀剣乱舞-ONLINE-」より（DMM GAMES/NITRO PLUS）

監督：越田知明

脚本：猫田幸

キャラクターデザイン：谷口淳一郎

サブキャラクターデザイン：森光恵、飯田恵理子

刀剣デザイン：秋篠denforword日和、中島絵理

プロップデザイン：伊澤珠美、秋篠denforword日和、小野和美

美術設定：高橋武之

美術監督：安田ゆかり（オリーブ）

色彩設計：石黒けい

撮影監督：呉健弘

編集：坪根健太郎（リアル・ティ）

音響監督：郷文裕貴

音響効果：中野勝博

音楽：川井憲次

アニメーション制作：動画工房

キャスト

市来光弘、増田俊樹、鳥海浩輔、河西健吾、広瀬裕也、八代拓、伊東健人、土岐隼一、井上和彦 ほか

「特『刀剣乱舞-花丸-』～華ノ巻～」

2022年9月1日（木）劇場上映

スタッフ

監督：野呂純恵

(c)2022 NITRO PLUS・EXNOA LLC/特『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会