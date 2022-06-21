◆ 日本全国から社会人野球の精鋭が集結

　NPBエンタープライズは21日、野球日本代表・侍ジャパン社会人代表の候補合宿を実施することを発表。参加メンバー40名もあわせて発表した。

　今回の代表候補合宿は東日本と西日本で分割開催され、“東京組”は6月26日から28日の3日間、“大阪組”は6月29日から7月1日の3日間の日程で実施予定。それぞれ2日目に社会人チームとの練習試合が予定されている。

　なお、新型コロナウイルス感染拡大予防のため一般見学は不可。

　候補合宿に参加するメンバーは以下の通り。

▼ 東京開催参加メンバー

氏　　名（現所属／出身校）

＜投手＞

堀　　誠（NTT東日本／立正大）

三宮　舜（明治安田生命／慶應義塾大）

小孫竜二（鷺宮製作所／創価大）

鈴木大貴（TDK／流通経済大）

小島康明（きらやか銀行／東京農業大）

＜捕手＞

木南　了（日本通運／帝京大）

辻野雄大（Honda／白鷗大）

渡辺和哉（JR東日本／専修大）

＜内野手＞

百目鬼浩太（信越硬式野球クラブ／東海大北海道）

下川知弥（NTT東日本／駒澤大）

森下翔平（日立製作所／東海大）

喜納淳弥（NTT東日本／桐蔭横浜大）

中川智裕（セガサミー／近畿大）

稲垣誠也（日本通運／中部学院大）

平山　快（JFE東日本／東海大）

＜外野手＞

向山基生（NTT東日本／法政大）

佐藤竜彦（Honda／立教大）

笹川晃平（東京ガス／東洋大）

佐藤拓也（JR東日本／立教大）

長澤壮徒（NTT東日本／上武大）

▼ 大阪開催参加メンバー

氏　　名（現所属／出身校）

＜投手＞

船迫大雅（西濃運輸／東日本国際大）

嘉陽宗一郎（トヨタ自動車／亜細亜大）

森田駿哉（Honda鈴鹿／法政大）

菊池大樹（四国銀行／龍谷大）

佐竹功年（トヨタ自動車／早稲田大）

岩本喜照（日本新薬／九州共立大）

渕上佳輝（トヨタ自動車／星槎道都大）

＜捕手＞

辻本勇樹（NTT西日本／仙台大）

長　壱成（Honda鈴鹿／駒澤大）

柴原健介（東芝／日本大）

＜内野手＞

北村祥治（トヨタ自動車／亜細亜大）

福永裕基（日本新薬／専修大）

青栁　匠（大阪ガス／亜細亜大）

金子聖史（東芝／九州共立大）

矢野幸耶（三菱重工East／北陸大）

＜外野手＞

逢澤崚介（トヨタ自動車／明治大）

藤井健平（NTT西日本／東海大）

鈴木聖歩（JR東日本東北／桐蔭横浜大）

望月直也（トヨタ自動車／東日本盛岡大附高）

石黒　凌（日本製紙石巻／星槎道都大）

▼ スタッフ

＜チームリーダー＞

坂口雅久

＜監督＞

石井章夫

＜ヘッドコーチ＞

内川義久

＜コーチ＞

加藤　徹

甲元　訓

＜フィジカル＞

染谷達次郎

＜メンタル＞

布施　努

＜バイオメカニクス＞

神事　努

島　孝明

＜ドクター＞

可知芳則

＜トレーナー＞

佐藤照己

＜事務局＞

佐藤栄一

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