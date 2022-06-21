◆ 日本全国から社会人野球の精鋭が集結
NPBエンタープライズは21日、野球日本代表・侍ジャパン社会人代表の候補合宿を実施することを発表。参加メンバー40名もあわせて発表した。
今回の代表候補合宿は東日本と西日本で分割開催され、“東京組”は6月26日から28日の3日間、“大阪組”は6月29日から7月1日の3日間の日程で実施予定。それぞれ2日目に社会人チームとの練習試合が予定されている。
なお、新型コロナウイルス感染拡大予防のため一般見学は不可。
候補合宿に参加するメンバーは以下の通り。
▼ 東京開催参加メンバー
氏 名（現所属／出身校）
＜投手＞
堀 誠（NTT東日本／立正大）
三宮 舜（明治安田生命／慶應義塾大）
小孫竜二（鷺宮製作所／創価大）
鈴木大貴（TDK／流通経済大）
小島康明（きらやか銀行／東京農業大）
＜捕手＞
木南 了（日本通運／帝京大）
辻野雄大（Honda／白鷗大）
渡辺和哉（JR東日本／専修大）
＜内野手＞
百目鬼浩太（信越硬式野球クラブ／東海大北海道）
下川知弥（NTT東日本／駒澤大）
森下翔平（日立製作所／東海大）
喜納淳弥（NTT東日本／桐蔭横浜大）
中川智裕（セガサミー／近畿大）
稲垣誠也（日本通運／中部学院大）
平山 快（JFE東日本／東海大）
＜外野手＞
向山基生（NTT東日本／法政大）
佐藤竜彦（Honda／立教大）
笹川晃平（東京ガス／東洋大）
佐藤拓也（JR東日本／立教大）
長澤壮徒（NTT東日本／上武大）
▼ 大阪開催参加メンバー
氏 名（現所属／出身校）
＜投手＞
船迫大雅（西濃運輸／東日本国際大）
嘉陽宗一郎（トヨタ自動車／亜細亜大）
森田駿哉（Honda鈴鹿／法政大）
菊池大樹（四国銀行／龍谷大）
佐竹功年（トヨタ自動車／早稲田大）
岩本喜照（日本新薬／九州共立大）
渕上佳輝（トヨタ自動車／星槎道都大）
＜捕手＞
辻本勇樹（NTT西日本／仙台大）
長 壱成（Honda鈴鹿／駒澤大）
柴原健介（東芝／日本大）
＜内野手＞
北村祥治（トヨタ自動車／亜細亜大）
福永裕基（日本新薬／専修大）
青栁 匠（大阪ガス／亜細亜大）
金子聖史（東芝／九州共立大）
矢野幸耶（三菱重工East／北陸大）
＜外野手＞
逢澤崚介（トヨタ自動車／明治大）
藤井健平（NTT西日本／東海大）
鈴木聖歩（JR東日本東北／桐蔭横浜大）
望月直也（トヨタ自動車／東日本盛岡大附高）
石黒 凌（日本製紙石巻／星槎道都大）
▼ スタッフ
＜チームリーダー＞
坂口雅久
＜監督＞
石井章夫
＜ヘッドコーチ＞
内川義久
＜コーチ＞
加藤 徹
甲元 訓
＜フィジカル＞
染谷達次郎
＜メンタル＞
布施 努
＜バイオメカニクス＞
神事 努
島 孝明
＜ドクター＞
可知芳則
＜トレーナー＞
佐藤照己
＜事務局＞
佐藤栄一
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