KinKi Kidsの45thシングル「Amazing Love」が7月27日にリリースされる。
「Amazing Love」はKinKi Kidsが7月21日にCDデビュー25周年を迎えることを記念したシングル。作詞をKinKi Kids、作曲をデビュー曲「硝子の少年」や「ジェットコースター・ロマンス」を手がけた山下達郎が担当している。山下が「この時代にKinKi Kidsに歌ってほしい」という思いを込めてメロディを制作し、KinKi Kidsはこのメロディに2人で歌詞を乗せた。
シングルにはカップリング曲として竹内まりやが作詞作曲を手がけたラブバラード「Midnight Rain」も収録。本作は通常盤、Blu-ray / DVDが付属する初回限定盤A / B、Blu-ray / DVDとグッズが付属するファンクラブ盤の4形態で発売され、通常盤にはKinKi Kidsが作詞作曲を手がけた「HEART」が収録される。初回限定盤A付属のBlu-ray / DVDには「Amazing Love」のミュージックビデオとメイキングムービー、初回限定盤B付属のBlu-ray / DVDには「Amazing Love」「Kissからはじまるミステリー」のセッション映像、ファンクラブ盤付属のBlu-ray / DVDには今年の元日に行われた「KinKi Kids Concert 2022」の模様が全編収められる。
またリリース情報の発表と合わせて、「Amazing Love」のティザー映像がYouTubeで公開された。
KinKi Kids「Amazing Love」収録内容
初回限定盤A
CD
01. Amazing Love
02. Midnight Rain
03. Amazing Love - Backing Track -
Blu-ray / DVD
・Amazing Love Music Video & Making
初回限定盤B
CD
01. Amazing Love
02. Midnight Rain
03. Midnight Rain - Backing Track -
Blu-ray / DVD
・Tatsuro Yamashita Songs Special Session（Amazing Love・Kiss からはじまるミステリー）
通常盤
CD
01. Amazing Love
02. Midnight Rain
03. HEART
04. HEART - Backing Track -
ファンクラブ盤
CD
01. Amazing Love
02. Midnight Rain
Blu-ray / DVD
・KinKi Kids Concert 2022 at Tokyo Dome