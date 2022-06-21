三浦建太郎原作によるアニメ「ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION」が、2022年にTV放送される。
「ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION」は、2012年から2013年にかけて劇場上映された3部作「ベルセク 黄金時代篇 I 覇王の卵」「ベルセク 黄金時代篇 II ドルドレイ攻略」「ベルセク 黄金時代篇III 降臨」を再編集した作品。地上波での放送は初となる。併せて特報映像も公開された。
また6月24日発売のヤングアニマル13号（白泉社）にて「ベルセルク」の原作が連載再開。「幻造世界篇／妖精島の章」のラストまで、まず6話分の掲載が予定されており、13号では一挙2本立で掲載される。さらに東京、大阪で行われた「大ベルセルク展」が8月6日から9月4日まで愛知・テレピアホールで実施。また今秋、東京・松屋銀座でも開催予定だ。
「大ベルセルク展～三浦建太郎 画業32年の軌跡～名古屋Edition」
会期：2022年8月6日（土）～9月4日（日）
時間：10:00～17:00（※最終入場は閉場時間の30分前）
会場：愛知県 テレピアホール
(c)三浦建太郎・スタジオ我画／白泉社 (c)三浦建太郎（スタジオ我画）・白泉社 /BERSERK FILM PARTNERS