ユキヲ原作によるTVアニメ「邪神ちゃんドロップキックX」の第1話先行カットが到着した。

7月5日にテレビ東京ほかで放送開始する「邪神ちゃんドロップキックX」。第1話はキャラクターデザインを刷新して届けられることが明らかとなり、公開された場面カットには普段とは異なるデザインのキャラクターたちが描かれた。このキャラクターデザインのまま放送が続くのか、アイキャッチ後には元に戻るのか、気になる人は「邪神ちゃんドロップキックX」を観て確かめよう。

「邪神ちゃんドロップキック」は神保町のボロアパートに暮らす厨二病の女子大生・花園ゆりねと、彼女が偶然召喚に成功してしまった、下半身がヘビの悪魔・邪神ちゃんが織りなすコメディ。第1期が2018年7月から9月まで、第2期が今年の4月から6月まで放送された。

TVアニメ「邪神ちゃんドロップキックX」

放送情報

テレビ東京：2022年7月5日（火）より毎週火曜日26:05～

北海道文化放送：2022年7月6日（水）より毎週水曜日25:40～

テレビ長崎：2022年7月14日（木）より毎週木曜日26:05～

BS日テレ：2022年7月6日（水）より毎週水曜日24:30～

BSフジ：2022年7月7日（木）より毎週木曜日24:30～

AT-X：2022年7月8日（金）より毎週金曜日22:00～

※毎週火曜日10：00～、毎週木曜日16：00～リピート放送

配信情報

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スタッフ

原作：ユキヲ

製作総指揮：夏目公一朗

監督：佐藤光、山田卓

シリーズ構成：筆安一幸

脚本：筆安一幸、村上桃子

キャラクターデザイン：古賀誠

総作画監督：古賀誠・代見裕美

美術監督：佐藤正浩（ヘッドワークス）、飯田未来（ヘッドワークス）

色彩設計：但野ゆきこ

撮影監督：木田健斗（チップチューン）

特殊効果：チップチューン

編集：武宮むつみ

音楽：SUPA LOVE

音響監督：今泉雄一

音響制作：BloomZ

アニメーション制作：ノーマッド

キャスト

邪神ちゃん：鈴木愛奈

花園ゆりね：大森日雅

メデューサ：久保田未夢

ミノス：小見川千明

ぺこら：小坂井祐莉絵

ぽぽろん：佐々木李子

ペルセポネ2世：飯田里穂

橘芽依：原奈津子

遊佐：荒浪和沙

氷ちゃん：寺田御子

ぴの：山田麻莉奈

キョンキョン：山下七海

ランラン：田中美海

エキュート：朝ノ瑠璃

アトレ：長谷川玲奈

ベート：M・A・O

悪魔A：遊佐浩二

(c)ユキヲ・COMICメテオ／邪神ちゃんドロップキックX製作委員会