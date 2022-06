XG、2ndシングル『MASCARA』MVティザー映像公開

HIPHOP / R&Bガールズグループ・XGが、2022年6月29日にリリースする2ndシングル『MASCARA』のMVティザー映像を公開した。

「XG - MASCARA(MV Teaser #1)」と題されたティザーでは、異世界へ誘われる導入のシーンからはじまり、しなやかな強さを纏ったメンバーの目元がフォーカスされた映像に仕上がっている。

さらに、〈Ill never let another boy ruin my mascara〉の歌詞の一部がビートとともにベールを脱ぎ、力強く堂々と胸を張って生きる次世代のアンセム曲を象徴している。また、公式MV「XG - MASCARA(Official Music Video)」も6月29日18時よりプレミア公開される。

<リリース情報>

XG

2nd シングル『MASCARA』

配信日:2022年6月29日(水)

Spotify Pre-save / Apple Music Pre-add

https://xg.lnk.to/MASCARA_pre

XG Official Website:http://xgalx.com/xg/