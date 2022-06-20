角舘健悟（Yogee New Waves）、3都市巡る初アコースティックツアー開催

Yogee New Wavesのボーカル・角舘健悟が、2022年7月26日の東京・草月ホールを皮切りに3都市を巡る弾き語りツアー「SEVEN TALKS TOUR」を開催する。
角舘は、2021年5月に装飾を施した自宅から弾き語りライブを生配信した。それから一年、歌声とギターのみで自身の心情と世界観を表現するソロツアーとして、東京、名古屋、京都の3都市で開催される。
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また、本公演の来場者にはSerendip Passというシリアルコード付きのカードをプレゼント。チケットは、6月20日19時から先行予約がスタートする。
＜ライブ情報＞
KENGO KAKUDATE「SEVEN TALKS TOUR」
2022年7月26日（火）東京・草月ホール
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：全席指定 4300円（税込）
2022年8月3日（水）愛知・名古屋 TOKUZO
時間：OPEN 18:30 / START 19:00
料金：全スタンディング 3800 円（税込・D別）
2022年8月18日（木）京都・磔磔
時間：OPEN 18:30 / START 19:00
料金：全スタンディング 3800円（税込・D別）
■ぴあ先行受付：6月20日（月）19:00〜6月26日（日） 23:59
https://w.pia.jp/t/kakudatekengo/
■特典：Serendip Pass 付き
※特典は当日会場受付でお渡しします。
※未就学児童入場不可 / 小学生以上チケット必要
■一般発売 : 7月2日（土 10:00~
https://yogeenewwaves.tokyo/information/2190
Yogee New Waves 公式HP：http://yogeenewwaves.tokyo