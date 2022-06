PARCO×ガンダムイベント限定ガンプラ登場！ グランバザール特典も

新作アニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』放送を記念し、今年6月~10月に掛けて、ガンダムシリーズと全国のファンが繋がるイベント「GUNDAM NEXT FUTURE」がPARCO10店舗で開催される。リサイクル素材を使ったガンプラや、イベント限定ガンプラも登場する。またグランバザールでも、PARCO×『機動戦士ガンダム 水星の魔女』オリジナルデザイン「携帯トラッシュポーチ」がプレゼントされる。

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』は、2022年10月より、毎週日曜午後5時からMBS/TBS系全国28局ネットにて放送開始予定のガンダムシリーズTVアニメ最新作。

A.S.(アド・ステラ)122年。数多の企業が宇宙へ進出し、巨大な経済圏を構築する時代。

モビルスーツ産業最大手「ベネリットグループ」が運営する「アスティカシア高等専門学園」に、辺境の地・水星から編入してきた少女、スレッタ・マーキュリーの活躍を描く。

「GUNDAM NEXT FUTURE」では、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の展示を中心に、すべてのガンダムファンが楽しめる様々な展示イベント、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』アニメ本編の前日譚「PROLOGUE」の上映会を行う「GUNDAM NEXT FUTURE -BASE SERIES-」と、「ガンプラ」を主体とした公式総合施設 ”ガンダムベース” の魅力を凝縮したPOP-UP STOREが、全国のPARCO9店舗を巡回する「GUNDAM NEXT FUTURE -THE GUNDAM BASE POP-UP TOUR-」を実施。

池袋PARCOでは、全国に先駆けて「GUNDAM NEXT FUTURE -THE GUNDAM BASE POP-UP TOUR-」をPARCO FACTORY(本館7F)にて、2022年6月24日(金)~7月10日(日)で開催する。

さらに、半期に一度の大セール「PARCOグランバザール」でも『機動戦士ガンダム 水星の魔女』とタイアップし、7月1日(金)~7月10日(日)で開催。なお静岡PARCO・心斎橋PARCOは6月24日(金)~7月10日(日)となる。

グランバザールでは、5000円(税込)以上の購入で、PARCO×『機動戦士ガンダム 水星の魔女』オリジナルデザイン「携帯トラッシュポーチ」が先着順でプレゼントされる。

「GUNDAM NEXT FUTURE -THE GUNDAM BASE POP-UP TOUR-」の全会場と、「GUNDAM NEXT FUTURE -BASE SERIES-」の一部会場では、卵殻プラスチックやリサイクル素材のエコプラを使ったガンプラの限定商品の販売も行われる。

