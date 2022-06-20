アニメ「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」の第2幕「月ノ巻」より、場面カットが到着した。

今回の場面カットには、大和守安定など「雪ノ巻」でも活躍したおなじみの刀剣男士たちに加え、今作で新たに登場する新刀剣男士たちの姿もお目見え。夏休みの準備のため買い物を楽しむ鶴丸国永と太鼓鐘貞宗、一緒に料理を楽しむ小豆長光と謙信景光、自身が作った梅干しを持って微笑む日向正宗、収穫した野菜を抱える豊前江など、各々がはじめての夏休みを楽しむ姿が収められた。さらに篭手切江、桑名江、松井江、千代金丸、北谷菜切、水心子正秀、源清麿、肥前忠広、南海太郎朝尊、鬼丸国綱、髭切、祢々切丸の姿も確認できる。

「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」は3部作で構成される劇場上映作品。第1幕「雪ノ巻」は5月20日より3週間限定で上映され、第2幕の「月ノ巻」は7月8日、第3幕の「華ノ巻」は9月1日に公開される。

「特『刀剣乱舞-花丸-』～月ノ巻～」

2022年7月8日（金）劇場上映

スタッフ

原案：「刀剣乱舞-ONLINE-」より（DMM GAMES/NITRO PLUS）

監督：越田知明

脚本：猫田幸

キャラクターデザイン：谷口淳一郎

サブキャラクターデザイン：森光恵、飯田恵理子

刀剣デザイン：秋篠denforword日和、中島絵理

プロップデザイン：伊澤珠美、秋篠denforword日和、小野和美

美術設定：高橋武之

美術監督：安田ゆかり（オリーブ）

色彩設計：石黒けい

撮影監督：呉健弘

編集：坪根健太郎（リアル・ティ）

音響監督：郷文裕貴

音響効果：中野勝博

音楽：川井憲次

アニメーション制作：動画工房

キャスト

市来光弘、増田俊樹、鳥海浩輔、河西健吾、広瀬裕也、八代拓、伊東健人、土岐隼一、井上和彦 ほか

「特『刀剣乱舞-花丸-』～華ノ巻～」

2022年9月1日（木）劇場上映

スタッフ

監督：野呂純恵

(c)2022 NITRO PLUS・EXNOA LLC/特『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会