YOSHIKIのニコニコおよびYouTube公式チャンネル「YOSHIKI CHANNEL」にて「ヴィジュアル系座談会 Vol.4 2022」と題した企画が6月26日（日）に配信される。
今回の座談会にはYOSHIKIとゲストが生出演。21:00から第1部の無料パート、21:45から第2部の有料パートが放送される。ゲストはJ（LUNA SEA）、TERU（GLAY）、有村竜太朗（Plastic Tree）、seek（Psycho le Cemu）、明希（シド）、ヒロト（アリス九號.）、葉月（lynch.）、団長（NoGoD）、海（vistlip）、SORA（DEZERT）、GEORGE（LADIESROOM）。TERUは第1部のみに出演する。なおYOSHIKIはアメリカ・ロサンゼルスから帰国し参加する予定となっている。
ヴィジュアル系座談会 Vol.4 2022
［第1部］（無料パート）
配信日時：2022年6月26日（日）21:00～
＜出演者＞
YOSHIKI / J（LUNA SEA） / TERU（GLAY） / 有村竜太朗（Plastic Tree） / seek（Psycho le Cemu） / 明希（シド） / ヒロト（アリス九號.） / 葉月（lynch.） / 団長（NoGoD） / 海（vistlip） / SORA（DEZERT） / GEORGE（LADIESROOM）
配信URL：
・YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）
日本語放送 https://youtu.be/F8nXECed5xE
英語同時通訳放送 https://youtu.be/abAAuDBCER0
・ニコニコチャンネル（日本）
https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2103956
［第2部］（有料パート）
配信日時：2022年6月26日（日）21:45～
＜出演者＞
YOSHIKI / J（LUNA SEA） / 有村竜太朗（Plastic Tree） / seek（Psycho le Cemu） / 明希（シド） / ヒロト（アリス九號.） / 葉月（lynch.） / 団長（NoGoD） / 海（vistlip） / SORA（DEZERT） / GEORGE（LADIESROOM）
配信URL：
・YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）
日本語放送 https://youtu.be/M8pWnmW_wMs
英語同時通訳放送 https://youtu.be/f8ilNnNRPas
・ニコニコチャンネル（日本）
https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2103956
※Psycho le Cemuの2つ目の「e」はアキュートアクセント付きが正式表記。