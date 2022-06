『呪術廻戦』×『USJ』初コラボ！ みなぎる呪力を全身で体感！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、TVアニメ『呪術廻戦』と ”初” となるコラボレーションを、2022年9月16日(金)より期間限定で開催することを決定した。

『呪術廻戦』は『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載中の芥見下々による漫画で、呪いを祓う才能の持ち主が集められた「東京都立呪術高等専門学校」を中心に、人間と呪い、そして呪術師の陰謀が渦巻く独特の世界観で描かれる作品。

それを原作としたTVアニメシリーズが2020年10月より放送、2021年には初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』が公開。また、待望のTVアニメ第2期が2023年に放送決定となり、大きな話題となっている。

驚異的ヒットを記録し、日本国内だけでなく世界中にファンを持つ大人気アニメ作品が、この秋、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに登場!

今回の初コラボレーションでは、人間の負の感情が呪いとなってはびこ蔓延る世界で、自らの使命を受け入れ、おぞましい呪霊に果敢に立ち向かう主人公・虎杖悠仁たちの呪いを廻る壮絶な戦いを、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではの圧倒的なスケールとクオリティで、アトラクションとして再現。

ゲストは目の前で繰り広げられる呪術師と呪霊の超リアルな戦いに身を投じ、圧倒的な臨場感で虎杖をはじめ人気キャラクターたちのみなぎる ”呪力” や、堂々とした強さを全身で感じながら『呪術廻戦』の奥深い世界観に没入し、湧き上がるような高揚感を満喫することができる。

このコラボレーションには、期間限定アトラクションをはじめ多彩なプログラムが登場、大人から子どもまで幅広い作品ファンに、超興奮と超感動に満ちたここだけの超元気体験をお届けする!

これまで多くの世界最高のエンターテイメントをお届けしてきたユニバーサル・スタジオ・ジャパンによる『呪術廻戦』の新たな体験に乞うご期待!

