Chilli Beans.がワンマンライブツアー開催、ファンクラブ開設も

Chilli Beans.が、バンド初となる全国ツアー「Chilli Beans. one man live tour「Hi, TOUR」」を開催する。
2022年11月2日の大阪公演を皮切りに、石川、愛知、福岡、宮城、広島、北海道。そして、12月14日にはツアーファイナル東京公演の全8公演が開催される。
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さらに、Chilli Beans. Officialファンクラブ「Club Beans.」がスタートした。ファンクラブでは、ライブチケット最速先行の他、ここだけでしか見られないコンテンツなども配信される。6月25日12時より、FC最速先行を実施する。
＜ライブ情報＞
「Chilli Beans. one man live tour「Hi, TOUR」」
2022年11月2日（水）大阪・BIGCAT
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
2022年11月12日（土）石川・金沢 AZ
時間：OPEN 17:30 / START 18:00
2022年11月13日（日）愛知・名古屋 SPADE BOX
時間：OPEN 17:30 / START 18:00
2022年11月19日（土）福岡・DRUM Be-1
時間：OPEN 17:30 / START 18:00
2022年11月20日（日）宮城・仙台 CLUB JUNK BOX
時間：OPEN 17:30 / START 18:00
2022年11月27日（日）広島 LIVE VANQUISH
時間：OPEN 17:30 / START 18:00
2022年12月4日（日）北海道・札幌 cube garden
時間：OPEN 17:30 / START 18:00
2022年12月14日（水）東京・豊洲 PIT
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：
ALL STANDING 前売 4800円（税込） / 当日 5300円（税込）
※東京公演のみ ALL STANDING 前売 5000円（税込） / 当日 5500円（税込）
【FC最速先行実施期間】
2022年6月25日（土）12時～7月3日（日）23時59分
▽「Club Beans.」入会はこちら
「1st Oneman Live Chilli Beans. Room」
2022年9月9日（金）東京・LIQUIDROOM ebisu
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：前売 4800円 / 当日 5300円 （STANDING、ドリンク代別途）
＜リリース情報＞
Chilli Beans.
1stフルアルバム『Chilli Beans.』
発売日：2022年7月13日（水）
▼CD予約はこちら
https://chilibeans.lnk.to/chillibeans
▼形態
【CD+DVD】※初回生産限定
価格：4950円（税込）
品番：RZCB-87081/B
【CD+Blu-ray Disc】※初回生産限定
価格：4950円
品番：RZCB-87082/B
【CD】
価格：3080円
品番：RZCB-87083
収録内容
CD※全3形態共通
=収録曲=
1. School
2. lemonade
3. Its ME
4. This Way
5. neck
6. アンドロン
7. マイボーイ
8. L.I.B
9. Tremolo
10. HAPPY END
11. blue berry
12. Vacance
13. シェキララ
14. call my name
DVD／Blu-ray Disc
Chilli Beans.「House Live」全7曲収録
1. See C Love
2. neck
3. アンドロン
4. マイボーイ
5. Tremolo
6. lemonade
7. シェキララ
Chilli Beans. 公式Twitter：https://twitter.com/chillibeans