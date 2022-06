SHISHAMOが2023年3月4日に大阪・大阪城ホールでCDデビュー10周年を記念したワンマンライブを開催する。

6月11日に東京・日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)で行われた野外ライブ「SHISHAMO NO YAON!!! 2022」にて、2023年1月4日に東京・日本武道館でのワンマンライブ開催を発表したSHISHAMO。彼女たちが大阪城ホールでライブを行うのは、2019年9月の「SHISHAMO NO BEST ARENA!!! WEST」以来、約3年半ぶりとなる。オフィシャルファンクラブおよびオフィシャルサイトではチケットの最速先着先行予約を受付中。

さらに7月13日に新曲「ハッピーエンド」が配信リリースされることも決定。この楽曲は健気であり、天邪鬼でもある主人公の葛藤と“ハッピーエンド”な別れが描かれており、ジャケットイラストは宮崎朝子(Vo, G)が描き下ろした。

SHISHAMO 10周年記念ライブ in 大阪城ホール

2023年3月4日(土)大阪府 大阪城ホール