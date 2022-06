明治安田生命J2リーグ第22節が18日と19日に行われた。

勝ち点「40」で並んだ2位ベガルタ仙台と3位横浜FCの直接対決は、5分に横浜FCが先制。ロングボールに抜け出したサウロ・ミネイロが、DFやGKとのスピード勝負を制してネットを揺らした。仙台は62分、ゴール前でロングシュートのこぼれ球を拾った中山仁斗が相手GKとの一対一を制して試合を振り出しに戻す。しかし、横浜FCは74分にイサカ・ゼインのクロスに小川航基が合わせて勝ち越すと、78分に再びイサカのクロスから今度は松浦拓弥がリードを広げる。仙台は89分にCKの流れからフォギーニョが押し込んだものの、反撃は及ばず。上位対決は3-2で横浜FCに軍配が上がった。

暫定2位でブラウブリッツ秋田戦を迎えたアルビレックス新潟は、15分にCKのこぼれ球を拾った本間至恩の折り返しに松田詠太郎が頭で合わせて先制する。90分に高い位置でボールを奪った本間のお膳立てから、シマブク・カズヨシがプロ初ゴールを記録。そして後半アディショナルタイム2分、カウンターでペナルティエリア手前までボールを運んだシマブクのラストパスから伊藤涼太郎がトドメのループシュートを沈め、3-0で勝利した。首位をキープした新潟はホーム10連勝を達成した。

城福浩新監督を招へいした東京ヴェルディはホームでレノファ山口FCと対戦。22分に相手が退場者を出してPKを獲得すると、佐藤凌我がこれを決めて先制する。80分にCKの流れから小池純輝がリードを広げると、82分に佐藤がグラウンダークロスに合わせてダメ押しの3点目を奪取。新体制の初陣を快勝で飾り、リーグ戦8試合ぶりの白星を収めた。

松田浩前監督が退任し、ファビオ・カリーレ新監督の手続き完了まで原田武男暫定監督が指揮を執るV・ファーレン長崎は、ホームでザスパクサツ群馬と対戦。11分に植中朝日が試合の均衡を破ると、29分にエジガル・ジュニオがリードを広げる。長崎は55分に相手のカウンターを阻止した江川湧清がDOGSO(決定的な得点機会の阻止)で一発退場となったものの、10人で2点のリードを守り切り、連勝を「3」に伸ばした。

FC琉球をホームに迎えたファジアーノ岡山は、試合終了間際に途中出場の宮崎幾笑が決勝点をマーク。1-0で勝利し、今季2度目の3連勝で6戦無敗となった。

いわてグルージャ盛岡は77分に小松駿太が挙げた1点で徳島ヴォルティスを撃破。今季6勝目で4戦無敗となり、降格圏脱出にまた一歩近づいた。

ヴァンフォーレ甲府は長谷川元希の約2カ月ぶりとなる得点を守り切り、敵地でモンテディオ山形を破って8試合ぶりの勝利を収めた。一方、山形は7日間の3連戦を1分2敗で終えた。

FC町田ゼルビアはホームでツエーゲン金沢と対戦。2度リードしながらも2度追いつかれたが、後半アディショナルタイム2分に太田修介が値千金の勝ち越し弾を挙げ、3-2で勝利した。町田はJ2ホーム通算50勝を達成した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼6月18日(土)

ジェフユナイテッド千葉 1-1 大宮アルディージャ

いわてグルージャ盛岡 1-0 徳島ヴォルティス

ベガルタ仙台 2-3 横浜FC

栃木SC 1-1 大分トリニータ

東京ヴェルディ 3-0 レノファ山口FC

ロアッソ熊本 0-0 水戸ホーリーホック

モンテディオ山形 0-1 ヴァンフォーレ甲府

ファジアーノ岡山 1-0 FC琉球

V・ファーレン長崎 2-0 ザスパクサツ群馬

▼6月19日(日)

アルビレックス新潟 3-0 ブラウブリッツ秋田

FC町田ゼルビア 3-2 ツエーゲン金沢

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 新潟(45/+21)

2位 横浜FC(43/+9)

3位 仙台(40/+10)

4位 岡山(35/+9)※1試合未消化

5位 長崎(34/+4)

6位 町田(33/+6)

7位 山形(31/+10)※1試合未消化

8位 千葉(31/+2)

9位 熊本(31/-2)

10位 甲府(30/0)

11位 東京V(29/+3)

12位 大分(29/+3)

13位 水戸(29/+2)

14位 金沢(28/-3)

15位 秋田(26/-10)

16位 徳島(25/+5)

17位 山口(24/-4)

18位 群馬(23/-7)

19位 栃木(23/-8)

20位 大宮(22/-12)

21位 岩手(22/-20)

22位 琉球(15/-18)

◆■次節の対戦カード

▼6月25日(土)

16:00 仙台 vs 山形

18:00 水戸 vs 岡山

19:00 長崎 vs 秋田

19:00 熊本 vs 大分

▼6月26日(日)

14:00 千葉 vs 東京V

18:00 栃木 vs 岩手

18:00 横浜FC vs 新潟

18:00 徳島 vs 群馬

18:30 琉球 vs 町田

19:00 大宮 vs 金沢

19:00 山口 vs 甲府

【ハイライト動画】仙台 2-3 横浜FC