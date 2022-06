7月2日(土)に日本テレビ系で放送される音楽特番「THE MUSIC DAY」の出演アーティスト第1弾が発表された。

今回出演が明らかになったのはKAT-TUN、関ジャニ∞、King & Prince、ジャニーズWEST、SixTONES、Snow Man、 Sexy Zone、なにわ男子、NEWS、Hey! Say! JUMPのジャニーズ10組や、櫻坂46、乃木坂46、日向坂46、BE:FIRST、LE SSERAFIMなど全24組。さらに番組内でコーナー「速報 ! 歌の大辞テン ! !」が行われることも決定した。「速報 ! 歌の大辞テン ! !」は1996年10月から2005年3月まで日本テレビで放送された音楽情報バラエティ番組。今回放送されるコーナーには番組放送当時に司会を務めた徳光和夫と飯島直子が出演する。

またこれらの発表と合わせて、総合司会を務める櫻井翔(嵐)が写った「THE MUSIC DAY」のポスタービジュアルが公開された。

日本テレビ系「THE MUSIC DAY」

2022年7月2日(土)15:00~22:54

<出演者>

総合司会:櫻井翔

MC:羽鳥慎一 / バカリズム / 水卜麻美アナウンサー

ネクストゲート進行:市來玲奈アナウンサー

飯島直子 / KAT-TUN / 関ジャニ∞ / King & Prince / 工藤静香 / Creepy Nuts / 櫻坂46 / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / ジャニーズWEST / GENERATIONS from EXILE TRIBE / SixTONES / Snow Man / Sexy Zone / 徳光和夫 / なにわ男子 / NiziU / NEWS / 乃木坂46 / 日向坂46 / ヒロミ / BiSH / BE:FIRST / Hey! Say! JUMP / 観月ありさ / 緑黄色社会 / LE SSERAFIM