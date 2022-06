剛力彩芽“ダンス”を熱く語る！「ダンスがなければ、多分この仕事をしてないんじゃないかな」

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。6月5日(日)~6月19日(日)の3週にわたり、女優・剛力彩芽さんがゲストに登場! 今回は、6月12日(日)の放送内容を紹介。子どもの頃から熱中している“ダンス”のお話や「D.LEAGUE(Dリーグ)」の審査員をされた際のお話などを伺いました。広海:最近、剛力さんの原点とも言えるダンスのお仕事も多いとお伺いしたんですが、剛力さんにとって、ダンスってどういう存在ですか? そもそも何歳からやっていたんですか?剛力:5歳から習っています。ダンスがなければ、多分この仕事をしていないんじゃないかなっていうぐらい!広海:そんなに好きなんだ!剛力:そうなんです! 私ってすっごく超絶人見知りなので、ダンスで人とコミュニケーションを取れるようになった、みたいな感じなんですよね。ダンスで自分を表現する、というのを覚えたので。広海:ダンスといえば、今「D.LEAGUE」という日本発のダンスのプロリーグができて、ダンス業界全体がかなり盛り上がってきているんですが、剛力さんは、この間の「D.LEAGUE」の審査員もされたんですよね?剛力:そうなんです!!すみれ:すごい!!広海:すごい! プロリーグの審査員よ。剛力:いや、もうそんな……ありがたい話です。広海:でも、剛力さんが5歳でダンスを始められてから20年近くたった今、こんなに盛り上がっているのは、やっぱり嬉しいですよね?剛力:本当に嬉しいですね! なんだか嘘みたいな感覚になりますね。私が始めた頃は、まだ日本でダンスというものがそこまで浸透していなかったので。広海:こうやってダンスを広めてくれる「D.LEAGUE」って、どういう目的で発足されたんですかね?剛力:“世界中のすべての人にダンスがある人生をもたらす”というのがミッションで、ダンスの見方とか見せ方について、誰でも分かるニュースタンダードをつくっていく、というのがビジョンなんですよね。広海:すごい! 壮大でステキね!すみれ:すごくカッコいい!!広海:ちなみにですね、僕とすみれは「KOSÉ 8ROCKS(コーセー エイトロックス)」というKOSÉさんのチームを応援しているんですが、剛力さんは、このチームを審査員という立場で見ていかがでしたか?剛力:いや、もう、本当にすごかったです!! ブレイクダンスっていう……何ていうんでしょう?広海:くるくる回る人たちね(笑)!剛力:そうですね(笑)。私も昔から見ているジャンルなんですけど、今見たら、めちゃくちゃレベルが上がっていてビックリしました!広海:そうなんですね!剛力:見せ方がめちゃくちゃ上手なんですよね!“ブレイクダンスって、こんなに楽しめるものだったんだ!”っていうのをすごく感じられて。広海:見せ方が上手というのは、具体的にどういうこと? いつもより多く回るの? そういうことじゃない(笑)?すみれ:技がどんどんすごくなっていってる、ってこと?剛力:そうですね、もちろん多く回るのもすごいんですけど(笑)。合わせ技というか、コンビでやる技とかもあったり、それがすごくて。私が小さい頃に見た記憶だと、フロア、ステージ上で踊っているダンサーを“ただ見ていた”っていう感覚だったんです。広海:分かります、僕もそういうイメージでした。剛力:そうですよね。それが、今回のブレイクダンスは違って、お客さんにちゃんと伝えてくれるんですよね。“なぜ回っているのか?”っていう……その答えを感じるというか、実際には分からないですけど、“何かすごく意味があることをしているんだな”って感じました!広海:エンターテインメント性が強くなったんですね。面白い!剛力:そう、すごくカッコいいですよね。広海:僕、「D.LEAGUE」を見ていて思ったんですけど、ダンスって、スポーツ的な踊るスゴさだけじゃなくて、ヘアメイクとか衣装、音楽などのファッション的な要素もすべてあわせ持った、すごい総合エンターテインメントなんですよね。剛力:本当にそう思います!広海:なので私は“フィギュアスケートみたい”って思った!剛力:でもそうですね、カラダ全部で表現できる点が似てますね!すみれ:たしかに!広海:剛力さんも、やっぱりダンスにおいて、そういうメイクやファッション要素も大事だと思われます?剛力:絶対に大事だと思います!広海:“自分が踊るときはこうしている!”とか、何かこだわりはありますか?剛力:実は先日、ダンスのイベントに出させていただいて、本当に久しぶりに踊らせていただいたんですけど、そのときも、ダンスをする曲のイメージに合わせて「メイクはこうしたい」っていうのをメイクさんに伝えたりしましたね。広海:なるほど! じゃあ、メイクやファッションは、ダンスとちょっと遠いところにいるかと思いきや、めちゃくちゃ近い存在ってことですね!剛力:そうですね! ステージで映えるように見せるには、メイクやヘア、ファッションが本当に重要な要素だと思います! それで印象が全然変わるので!* * *広海:ありがとうございます! すみれと僕が応援している「KOSÉ 8ROCKS」は、6月5日(日)に開催された、今シーズンの王者を決めるチャンピオンシップでなんと1位でした! すごい!!すみれ:イエーイ! おめでとうございます! 本当にすごくカッコよかった!!ブレイクダンスもすごかったし、メイクもすごく素敵だったしね!広海:ね!! 頑張ってくれたね!! おめでとうございます!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/