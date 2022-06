「起立性調節障害」で高校を退学した10代の声…何気ない言葉で相手を傷つけてしまうこと

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。毎週月曜にお届けしている「SOCIAL LOCKS!」のコーナーでは、生まれた環境のこと、性のこと、障がいのことなど、周りとの“違い”について悩んでいるさまざまな10代の声を届けています。6月13日(月)の放送では、起立性調節障害により高校に通えなくなった16歳のリスナーのメッセージを紹介。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、伝えることの大切さと何気ない言葉に潜むトゲについて語り合いました。私は起立性調節障害という病気を持っています。起立性調節障害とは、自律神経が乱れることによって起きる病気です。いろいろな症状があるのですが、例えば長時間立っていることができなかったり、椅子から立った瞬間にいきなり倒れてしまうこともあります。私の場合は去年、高校1年生の秋から、突然めまいや脱力などの症状が出るようになって、病院の先生に相談したところ起立性調節障害と診断されました。朝は起きられなくて夜は寝られないなど、この病気の症状だったり、さまざまなストレスが重なったため、高校は退学することになりました。いまはアルバイトをしながら生活しています。学校に通っていたころに、とてもつらいと思っていたことがありました。それは数学の授業中に具合が悪くなって保健室に行き、少しだけ休んで教室に戻ると、「数学が嫌だから、保健室でサボっていたんじゃないの?」とクラスメイトに言われたことです。起立性調節障害は、10代に多い病気です。きっと私以外にも、同じような悩みを抱えている子がいるのではないかと思います。サボりではなく本当に精神的なもので、具合がよくなったり悪くなったりする人もいる、ということを知ってほしいです。ぺえ教頭:起立性調節障害……前回(3月21日放送分)もメッセージをくれた子がいたじゃない? あれを聴いていた私の友達2人が、「学生時代に悩んでいた」って言っていて。結構10代のころに大変な思いをした人がいたんだな、って知ったんだよね。こもり校長:そうだね。だから、こういうふうに声に出してくれることによって、届くこともあるじゃない。本当は、もっと気軽に言えるような環境があればいいけどね。ぺえ教頭:うん。こもり校長:全員に「自分は起立性調節障害なんで」って言う必要はないけど、「こういうことで具合が悪くなっちゃうんだよね」ということを理解してもらうために、自分の言葉をフラットに出せる環境があれば、景色も変わってくるんじゃないかなと思うね。ぺえ教頭:そうだね。こもり校長:何気ない言葉がトゲになることもあるじゃん。「数学が嫌だから、保健室でサボっていたんじゃないの?」って……もしかしたら、ものすごく軽く言ってしまったのかもしれないんだけど、角度を変えたらすごく鋭利な言葉になってしまうこともあるから。ぺえ教頭:そうだね。こもり校長:今回、こうやって声に出してくれたことによって、それに気づける生徒(リスナー)もきっといるだろうし。俺もこういうことを言っちゃうタイプだから、気をつけないとなと思う。あらためて、声を届けてくれてありがとう。「SOCIAL LOCKS!」では、さまざまな声を募集しています。わかってほしいのにわかってもらえないことや、「もっとこうなればいいのに」と思っていることがあれば、番組の特設サイトまでお寄せください。超ダイバーシティ芸術祭「True Colors Festival」の新プロジェクト「True Colors CARAVAN」にて、「SCHOOL OF LOCK!」が「SOCIAL LOCKS!」の課外授業をおこなっています。第1弾の名古屋に続き、第2弾は6月19日(日)に広島・アリスガーデンで開催されます。「SCHOOL OF LOCK!」からは、ぺえ教頭と「SCHOOL OF LOCK! 教育委員会」のパーソナリティ・とーやま委員、特別講師として景井ひなさんが参加します。詳細は「SOCIAL LOCKS!」の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/