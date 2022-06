MAN WITH A MISSIONの全国ツアー「MAN WITH A MISSION Presents Break and Cross the Walls Tour 2022」が6月16日に広島・BLUE LIVE HIROSHIMAで開幕した。

本ツアーは、マンウィズが昨年11月に発表した連作アルバムの第1弾「Break and Cross the Walls I」、今年5月に発表した第2弾「Break and Cross the Walls II」を携えて行っているもの。初日公演では開演前から場内が期待感と熱気に包まれ、観客は割れんばかりの拍手で狼たちをステージに迎え入れた。序盤でJean-Ken Johnny(G, Vo, Raps)が「張リ切ッテマイリマスヨ! ヤレルノカ!? カカッテキテヤッテクダサイ!」と煽り、観客は拍手やジャンプなどで応えた。中盤ではJean-Ken Johnnyが無事にツアー初日を迎えられたことを喜び「『Break and Cross the Walls』ト言ウコトデ、我々ガ一番乗リ越エナクテハイケナイ壁ガアルカト思イマスガ、張リ切ッテ、ガンバリマス!」と宣言。その後バンドは「Break and Cross the Walls I」の収録曲で、“本当に大切なものとはなんであるか”がテーマの楽曲「Telescope」や同作の収録曲「yoake」を披露してオーディエンスを盛り上げた。

マンウィズは今後、11月6日の東京・有明アリーナまで12カ所で22公演を行う。

MAN WITH A MISSION Presents Break and Cross the Walls Tour 2022(※終了分は割愛)

2022年6月22日(水)新潟県 新潟県民会館

2022年6月23日(木)新潟県 新潟県民会館

2022年7月5日(火)神奈川県 KT Zepp Yokohama

2022年7月7日(木)神奈川県 KT Zepp Yokohama

2022年7月19日(火)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2022年7月21日(木)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2022年8月3日(水)宮城県 SENDAI GIGS

2022年8月4日(木)宮城県 SENDAI GIGS

2022年8月16日(火)愛知県 Zepp Nagoya

2022年8月18日(木)愛知県 Zepp Nagoya

2022年9月13日(火)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2022年9月15日(木)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2022年9月27日(火)北海道 Zepp Sapporo

2022年9月29日(木)北海道 Zepp Sapporo

2022年10月11日(火)福岡県 Zepp Fukuoka

2022年10月13日(木)福岡県 Zepp Fukuoka

2022年10月19日(水)香川県 高松festhalle

2022年10月20日(木)香川県 高松festhalle



<追加アリーナ公演>

2022年10月29日(土)大阪府 大阪城ホール

2022年10月30日(日)大阪府 大阪城ホール

2022年11月5日(土)東京都 有明アリーナ

2022年11月6日(日)東京都 有明アリーナ

撮影:酒井ダイスケ