出会えたらラッキー！『くまのプーさん』ショコラサンド缶が可愛い！

『くまのプーさん』をテーマにした最新作スイーツ『くまのプーさん/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」でしか手に入らないキュートなスペシャル缶で発売中。

JR東京駅店で毎日30缶の数量限定で販売されている『くまのプーさん/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』は、売り切れるほど人気があり出会えたらラッキーなアイテム。

思わずコレクションしたくなるスペシャル缶のデザインは、ひろいひろい星空を旅する様子をイメージして描かれていてとっても幻想的。食べ終わってからも楽しめる仕上がりになっているので、自分へのご褒美や友達へのサプライズギフトにも最適だ。

シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーに描かれているのは、にっこり・横顔・おすましの3種類の「プーさん」デザイン。東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた「おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ」を、はみ出すほど大きくサンドしており、かんだとたん口いっぱいにミルキー感が広がる。

東京ばな奈とディズニーが⼀緒に作りあげた初の共同スイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」では、新作が出るたびにSNSや口コミで大きな話題となり、みんなを夢中にさせている。

また、JR東京駅店では『くまのプーさん/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』と『くまのプーさん/「銀座のはちみつケーキ」です。』の2商品を同時に購入すると、先着で1350名にクリアファイルがプレゼントされる。『くまのプーさん/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』は、毎日数量限定販売のため、完売した時点で、その日にプレゼントされるクリアファイルの配布は終了となる。

※公式オンラインショップでの購入はプレゼント対象外。

※『くまのプーさん/「銀座のはちみつケーキ」です。』は4個入、8個入りどちらでも対象。

※一部姉妹店や、不定期のポップアップストア等で随時販売されることもある。

※電話等での注文、取り置き、店頭での配送サービスは行っていない。

(C)Disney

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.