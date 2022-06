絶対喜ばれる！おみやげに最適な『くまのプーさん』スイーツを紹介♪

箱を開けたら楽しくて、食べたら美味しい。そんな”おみやげ”にピッタリなスイーツ『くまのプーさん/「銀座のはちみつケーキ」です。』を紹介。

『くまのプーさん』の可愛らしさをたくさん詰め込んだ『くまのプーさん/「銀座のはちみつケーキ」です。』は、「プーさん」が大好きなはちみつ香るカスタードクリームと、なめらかなミルククリームをふかふかスポンジケーキで包んだ、食いしんぼうな「プーさん」も、思わず笑顔になってしまう美味しさ。JR東京駅の「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」やオンラインショップで購入することができる。

つぶらな瞳で見つめる「プーさん」が愛らしいデザインは全部で4種類あり、ランダムに入っているので、どの表情の「プーさん」に出会えるかは箱を開ける楽しみになっている。

また、8個入りのボックスには、8種類のオリジナル・ポストカードがランダムに入っているので、これも箱を開ける楽しみになっている。

さらに、JR東京駅店で『くまのプーさん/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』と『くまのプーさん/「銀座のはちみつケーキ」です。』の2商品を同時に購入すると、先着で1350名にクリアファイルがプレゼントされる。『くまのプーさん/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』は、毎日数量限定販売のため、完売した時点で、その日にプレゼントされるクリアファイルの配布は終了となる。

※公式オンラインショップでの購入はプレゼント対象外。

※『くまのプーさん/「銀座のはちみつケーキ」です。』は4個入、8個入りどちらでも対象。

※一部姉妹店や、不定期のポップアップストア等で随時販売されることもある。

※電話等での注文、取り置き、店頭での配送サービスは行っていない。

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、東京ばな奈とディズニーが⼀緒に作りあげた 初の共同スイーツショップ。オープンわずか1週間で10万個販売を突破し、「とてもかわいいお店」「もうパッケージから可愛い! そして間違いない美味しさ」「可愛くて食べられない」など、SNSでも大きな反響を呼んでいる。

(C)Disney

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.