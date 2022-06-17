春ねむりが今年2度目の北米ツアー開催、カナダのフェス含む全15公演

春ねむりが、2022年10月に〈SHUNKA RYOUGEN NORTH AMERICA TOUR 2022〉と題した北米ツアーを開催する。
今年3月に行った初の北米ツアーでは、全公演をソールドアウトさせ多くの観客を熱狂させた。その後の〈SXSW〉ではロシアのパンク・ロック集団「Pussy Riot」のステージに招かれ「Police State」でゲストボーカルとして参加するなど、大きな話題を呼んだ。
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それから約半年後となる10月より、今年2度目となる北米ツアーの開催が決定し、現時点でのスケジュールも全て公開。現在発表されている公演は、カナダ・ケベック州モントリオールで開催される音楽フェスティバル〈POP Montréal〉他、彼女の国外公演最大キャパシティとなるシカゴ〈Metro〉公演等を含む全15公演。
＜ツアー詳細＞
「SHUNKA RYOUGEN NORTH AMERICA TOUR 2022」
2022/10/1 (Sat) Montreal, QC - POP Montréal 2022
2022/10/2 (Sun) Toronto, ON - Lee’s Palace
2022/10/4 (Tue) Chicago, IL - Metro
2022/10/6 (Thu) Washington D.C. - Black Cat
2022/10/7 (Fri) Brooklyn, NY - Market Hotel
2022/10/10 (Mon) Atlanta, GA - Masquerade
2022/10/12 (Wed) Houston, TX - Scout Bar
2022/10/13 (Thu) Corpus Christi, TX - House of Rock
2022/10/14 (Fri) San Antonio, TX - Paper Tiger
2022/10/15 (Sat) Dallas, TX - Trees
2022/10/20 (Thu) San Diego, CA - Soda Bar
2022/10/22 (Sat) Los Angeles, CA - Echoplex
2022/10/23 (Sun) San Francisco, CA - Bottom of the Hill
2022/10/25 (Tue) Seattle, WA - El Corazon
2022/10/26 (Wed) Portland, OR - Hawthorne Theatre
Official Website：http://ねむいっす.com