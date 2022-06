木村拓哉 Kjに感謝！ ファンの思いを「今日伝えられるのが、僕自身もすごくうれしくて」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。6月のゲストには、Dragon AshのKjさんが登場。2022年1月にリリースした木村のセカンドアルバム『Next Destination』に、Kjさんが楽曲「OFF THE RIP」を提供したことで、今回の対談が実現しました。6月12日(日)の放送では、木村が楽曲「OFF THE RIP」の反響についてや、Kjさんへの感謝の思いを語りました。Kjさん作詞・作曲・編曲による提供楽曲「OFF THE RIP」のミュージックビデオには、武田真治さんや湘南乃風のRED RICEさん、女優の江口のりこさんといった豪華な面々が参加。その完成披露試写会の生配信にKjさんも登壇しました。木村はあらためて、「ツアーではもちろん『OFF THE RIP』を演らせてもらったんですけど、会場に来てくれた観客のみんなは、今の(コロナ禍の)状況下なので、一緒に歌ったり歓声を上げたりして盛り上がることはできなかったけど、みなさんからは『「OFF THE RIP」の中で描かれている“踏み込め!” “望んだ場所へ行こうぜ!”っていうメッセージがすごく胸に響きました。本当にありがとうございます!』という感想をたくさんもらっていて」と反響の大きさを伝えます。続けて「ツアーをやっている最中は、現在進行形なので、みんなから伝わってくる熱やエネルギーをすごく感じながら演っていたんだけど、(ツアーが)終わった後も『スピーカーから流れて来る曲ももちろん好きですが、実際に目の前で歌ってくれて、そのメッセージがモロに”生”として伝わってきたときに、すごく勇気をもらえました』っていう感想がめちゃくちゃ多かったんですよ!」と報告すると、「嬉しいですね」と笑顔を見せるKjさん。あらためて、木村は「だから、そのことをKjに今日伝えられるのが、僕自身もすごくうれしくて。今日は(ゲストに)来てくれてよかった」と感謝の思いあらためて伝えます。ここで木村が、「お互いの、今までのイメージって絶対的にあると思うんですよ。(ちなみ僕は)イメージ的にどうでした?」と尋ねると、Kjさんは「自分は、かなりオンタイムで(木村さんが)駆け上がっていく様を幼少期から見ていた世代なので。それこそ俺、初舞台を観に行っていますし」と告白。木村が「(Kjは、SMAPの初ミュージカル)『聖闘士星矢』を観ていますからね」と話すと、Kjさんは「『聖闘士星矢』がツボで観に行っていますからね。SMAPじゃないですからね(笑)」とコメント。これに木村は「そこじゃない(笑)」と笑うと、Kjさんはあらためて「そこはどうでもいい(笑)。『おっ!? 聖闘士星矢やるのか!』で行っていますから(笑)」と強調していました。次回6月19日(日)の放送も、引き続きKjさんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/