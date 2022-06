ブンデスリーガは17日、2022-23シーズンの日程を発表した。

新シーズンは2022年8月5日に王者バイエルン対長谷部誠と鎌田大地が所属するフランクフルトの一戦で開幕。昨シーズン2位のドルトムントは同3位で終えたレヴァークーゼンと対戦する。

そのほか、最終節で残留を決めた遠藤航と伊藤洋輝が所属するシュトゥットガルトはライプツィヒと、原口元気と遠藤渓太は所属するウニオン・ベルリンはヘルタ・ベルリンと、浅野拓磨が所属するボーフムはマインツとそれぞれ対戦する。

なお、2022-23シーズンはFIFAワールドカップカタール2022が2022年11月21日から2022年12月18日にかけて行われる影響で、2022年11月11〜13日に行われる第15節から、2023年1月20〜22日の第16節にかけて、およそ2カ月にわたって中断する。最終節は2023年5月27日に一斉開催される。

2022-23シーズンのブンデスリーガの開幕戦カードは以下の通り。

■第1節

▼2022年8月5日(金)

フランクフルト vs バイエルン

▼2022年8月6日(土)/7日(日)

ドルトムント vs レヴァークーゼン

ウニオン・ベルリン vs ヘルタ・ベルリン

ケルン vs シャルケ

ボルシアMG vs ホッフェンハイム

ヴォルフスブルク vs ブレーメン

ボーフム vs マインツ

アウクスブルク vs フライブルク

シュトゥットガルト vs ライプツィヒ