SEVENTEEN・JEONGHAN「大切に思ってくれる人を大切にする」人間関係で大事なこと

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHANさんと、JOSHUAさん、DINOさんが、6月16日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。オンラインで韓国と繋ぎ、パーソナリティのぺえ教頭がインタビューをおこないました。後編の記事では、リスナーの質問や相談に回答した場面を紹介します。●前編はこちら【リスナーのメッセージ:最近、人間関係の重要さに気づかされました。SEVENTEEN先生が、人間関係において考えていることや、大切に感じていることを教えていただきたいです】(18歳)JEONGHAN:難しい質問ですね。個人的な考えですけど、時間が経てば経つほど、僕のことを本当に大切に思ってくれる人は、少なくなっていくと思います。人間関係でストレスをたくさん受けたり、生きていると良いことも悪いこともたくさんあると思いますが、それに縛られ過ぎないようにしてほしいです。ぺえ教頭:あ~……。JEONGHAN:隣で僕のことを大切に思ってくれる人に対して、自分も大切にしてあげること。そして自分の気持ちを伝えることが、大事じゃないかなと思います。ぺえ教頭:今の言葉を聞いて、涙が出そうです……。JEONGHAN:泣かないで~……。ぺえ教頭:今の私にもすごく響いたし、生徒(リスナー)のみんなにもすごく届いたと思います。JEONGHAN:ありがとうございます。【SEVENTEENで流行っていることはありますか?】(16歳)DINO:筋トレです。最近はメンバー同士でトレーナーになって、教え合いながら鍛えています。JEONGHAN:DINOは最近、タンクトップばっかり着ていますよ(笑)。DINO:"いいえ"です!(笑)。【リスナーのメッセージ:勉強やしなくてはならないことがあるのに、し始めるまでに時間がかかってしまいます。やる気を出す方法を教えてほしいです】(18歳)JOSHUA:僕は常に、そういうのは先にやっちゃってから、自分のやりたいことやればいいと思っています。簡単な例えですけど、ごはんを食べ終わって片づけるのも、後でじゃなくて、すぐに片づければいいと思います。後でやろうとすると、どんどん「後で……」ってなっちゃいますからね。ぺえ教頭:いつかやらなきゃいけないことは、最初にやれ! ってことですね。JOSHUA:その通りです。ぺえ教頭:JEONGHAN先生はありますか?JEONGHAN:僕はこういう悩みを持っている人をたくさん見てきましたが……これは個人の性格なので直らないと思います。ぺえ教頭:なるほどね(笑)。JEONGHAN:でも『やる気を出す方法を教えてほしい』ということなので、「ハジャーーー!!(やるぞー!)」と1回大きく叫んでから行動に移す方法をアドバイスします。ぺえ教頭:声を出せ! とね。JEONGHAN:はい。(大きな声を出して)恥ずかしいです(笑)。ぺえ教頭:「ハジャー!」ね(笑)。この日の放送では、「席替えの思い出」「アルバイトの経験」「最近覚えた日本語」など、時間の許す限りリスナーの質問に答えました。★「SCHOOL OF LOCK!」6/13(mon)-6/17(fri) SPECIAL WEEK★