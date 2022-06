8月12、13日に北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで開催される野外ロックフェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2022 in EZO」の追加出演アーティストが発表された。

今回追加されたのは岸田繁(くるり)、長岡亮介、中村佳穂で、3人とも8月12日に登場。中村佳穂は初出演で、岸田もソロ名義での出演は初となる。フェスの公式サイトではチケットの抽選販売の申し込みを6月27日まで受付中。

RISING SUN ROCK FESTIVAL 2022 in EZO

2022年8月12日(金)北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / OAU / カネコアヤノ / 岸田繁(くるり) / Creepy Nuts / クリープハイプ / SADFRANK / ズーカラデル / SUPER BEAVER / ずっと真夜中でいいのに。 / sumika / TENDRE / 長岡亮介 / 中村佳穂 / 羊文学 / YOASOBI



2022年8月13日(土)北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

<出演者>

秋山黄色 / 映秀。 / 奇妙礼太郎 / King Gnu / Saucy Dog / 坂本慎太郎 / スガシカオ / 田島貴男 / 東京スカパラダイスオーケストラ / 怒髪天 / NUMBER GIRL / Vaundy / ハルカミライ / BEGIN / BiSH / the pillows / 04 Limited Sazabys / フレデリック / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / milet / 緑黄色社会 / LOSALIOS / ROTH BART BARON / SATURDAY MIDNIGHT SESSION